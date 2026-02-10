封關前暴力紅包！009816單日漲幅擊敗老大哥…超車0050太兇猛

隨著農曆春節封關日步步逼近，台股今日展現強勁的紅包行情，加權指數盤中大漲超過520點，漲幅約1.61%，最高更一度攻破33,000點大關來到33,047點。在半導體與AI權值股強勢領軍下，市場資金全面回流，為即將到來的年節長假奠定極佳的多頭氣勢。

在這波猛烈的攻勢中，市值型ETF成為資金主戰場，但表現卻出現微妙分歧。截至上午 11:25，凱基台灣TOP 50 (009816) 以漲幅2.02%領跑。相比之下，傳統權值型的元大台灣50 (0050) 與其兄弟檔富邦台50（006208），漲幅落在1.83%左右，而強調公司治理的富邦公司治理 (00692) 則上漲1.84%。可以看出，今日「策略型」市值ETF的爆發力，明顯優於單純追蹤市值的傳統型ETF。

009816能夠在今日漲勢中超車0050與00692，關鍵在於其選股邏輯多了「過濾」與「動能」機制。不同於0050單純依賴市值的被動配置，這類進化型 ETF透過基本面或動能因子進行權重優化，能更精準鎖定當下具備實質獲利成長或股價強勢的企業。這種「汰弱留強」的特性，讓它們在半導體族群齊漲的主升段中，能創造出優於大盤 (1.61%) 與傳統指數的超額報酬。

面對指數來到33,000點整數關卡，盤中出現震盪與獲利了結賣壓實屬正常。從今日成交量預估與權值股的強勢表現來看，市場結構依然健康。這波上漲並非僅靠單一題材，而是AI、半導體供應鏈的全面復甦，大盤的開高走高，正好確認了資金對於年後行情的樂觀預期，今日的高點很可能只是未來地板的起點。

操作上，投資人應避免被短線震盪洗出場。無論是持有傳統的0050、006208，還是偏好策略型的009816，在這波由產業基本面驅動的超級循環中，方向都是一致向上的。此刻最忌諱頻繁換股，與其糾結於誰漲得多一點，不如確認手中部位已參與到這波「AI 復興紅利」，安心抱股過年，才是參與台股長多的最佳策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。