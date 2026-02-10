快訊

台南前消防局長李明峯及女密友涉收賄320萬 南檢今偵結起訴

北市內湖瑞陽公園怪男強抱兒童 家長制止也被打遭強制送醫

過年一到時間觀念崩壞？他曝台人「全改口」 網爆共鳴：會自動切換

主動式 ETF 規模挑戰2,200億元 統一投信市占率居冠

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

主動式ETF持續火熱，據CMoney統計至2月9日，主動式ETF發行檔數21檔，合計最新規模即將挑戰2,200億元，12家投信發行商中，統一投信貢獻近700億元居冠，市占率超過31%。

以公司別來看，統一投信主動式ETF規模達691億元，光主動統一台股增長（00981A）一檔即將挑戰590億元，主動統一全球創新也突破百億元大關、創上市新高。而規模第二高的群益投信，總發行規模429億元；復華投信、元大投信、安聯投信則分列第三到第五名。

以類型來看，目前主動式ETF集中在台股市場，共11檔合計規模逾1,698億元；海外股票型共5檔，合計規模383億元，債券類共5檔，合計規模110億元。

ETF專家表示，統一投信旗下主動統一台股增長穩坐主動ETF股王，而主動統一全球創新也躍升今年績效王，10日持續上漲，從這兩檔主動式ETF的表現可以看出，績效為吸金的流量密碼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 統一投信
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

股票型ETF資金青睞 美國吸金183.5億美元最多

佯稱投資吸金上億元 政二代顏大鈞一審判7年10月

ETF造市 22贏家出列

萬元股要來了！股王信驊飆9790元天價 收盤首見32千金

相關新聞

封關前暴力紅包！009816單日漲幅擊敗老大哥…超車0050太兇猛

隨著農曆春節封關日步步逼近，台股今日展現強勁的紅包行情，加權指數盤中大漲超過520點，漲幅約1.61%，最高更一度攻破33,000點大關來到33,047點。在半導體與AI權值股強勢領軍下，市場資金全面回流，為即將到來的年節長假奠定極佳的多頭氣勢。 在這波猛烈的攻勢中，市值型ETF成為資金主戰場，但表現卻出現微妙分歧。截至上午 11:25，凱基台灣TOP 50 (009816) 以漲幅2.02%領跑。相比之下，傳統權值型的元大台灣50 (0050) 與其兄弟檔富邦台50（006208），漲幅落在1.83%左右，而強調公司治理的富邦公司治理 (00692) 則上漲1.84%。可以看出，今日「策略型」市值ETF的爆發力，明顯優於單純追蹤市值的傳統型ETF。

台積電倒了有人補？陳重銘揭0050致命傷：權重64％失真…市值大到根本無法取代

不敗教主陳重銘表示，近日接受媒體訪問時，被問及年終獎金若未花完，是否適合投入股市，以及是否能直接跟著大盤投資元大台灣50（0050）。他指出，投資的核心概念仍在於「分散」，而這正是指數投資原本應該具備

台積電雖是護國神山...但也藏隱憂？股添樂點「00646+0050」：資金需出海

台積電（2330）近年股價一飛衝天，從2016年不到180元漲至如今的1800元，足足翻了10倍。財經YouTuber股添樂在最新影片中語出驚人地指出：「台積電是台灣的護國神山，但也是現階段投資台股最大的問題」。 他強調，台股目前的產業結構已呈現高度畸形，投資人若不採取「資金出海」策略，恐難以應對2026年AI時代的劇烈波動。

價差難賺改領息！00961、00934、00878年化配息率逾7％…「以息養股」攻略公開

台股2026年開春在AI與權值股輪動帶動下，加權指數一度單月狂飆逾3,000點，正式站穩3萬點關卡，但近期卻陷入高檔震盪、個股漲跌互見，難免讓投資人感到心浮氣躁。不過，從ETF總規模突破8兆元來看，資

AI 投資信心重振 10檔高「輝達」題材 ETF 一次看

AI晶片霸主輝達（NVIDIA）近期走強，引領美股報復性反彈，重振市場對AI的投資信心，對於輝達題材投資熱度也再升溫。台...

買009815等於投資AI夢幻隊！阿格力看好美股七巨頭續強：加台積電強強聯手

在台股布局已久的投資人，近年紛紛將目光轉向全球市場。財經YouTuber阿格力指出，投資美股絕對不能忽視影響力最強的「科技七巨頭」（NVIDIA、Alphabet、Apple、Microsoft、Amazon、Meta、Tesla），這7家公司在過去10年對S&P500的市值佔比已從12%攀升至35%，成長將近3倍，更是決定大盤績效的關鍵指標。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。