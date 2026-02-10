主動式 ETF 規模挑戰2,200億元 統一投信市占率居冠

主動式ETF持續火熱，據CMoney統計至2月9日，主動式ETF發行檔數21檔，合計最新規模即將挑戰2,200億元，12家投信發行商中，統一投信貢獻近700億元居冠，市占率超過31%。

以公司別來看，統一投信主動式ETF規模達691億元，光主動統一台股增長（00981A）一檔即將挑戰590億元，主動統一全球創新也突破百億元大關、創上市新高。而規模第二高的群益投信，總發行規模429億元；復華投信、元大投信、安聯投信則分列第三到第五名。

以類型來看，目前主動式ETF集中在台股市場，共11檔合計規模逾1,698億元；海外股票型共5檔，合計規模383億元，債券類共5檔，合計規模110億元。

ETF專家表示，統一投信旗下主動統一台股增長穩坐主動ETF股王，而主動統一全球創新也躍升今年績效王，10日持續上漲，從這兩檔主動式ETF的表現可以看出，績效為吸金的流量密碼。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。