1月定期定額戶數噴發 台積電、0050不夠看！這檔ETF超夯月增六成

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所公布1月定期定額交易統計，台股存股熱潮在新年首月呈現全面爆發態勢。即便面臨長假與國際市場波動，散戶投資人對台股信心依舊堅定，個股以台積電（2330）一枝獨秀，ETF則由老牌元大台灣50（0050）展現驚人吸金力，雙雙穩坐定期定額排行榜龍頭。

在個股方面，1月份前15大排名變動不大，但交易戶數普遍呈現顯著成長。台積電1月份交易戶數衝上168,172戶，較去年12月的149,433戶大幅增加18,739戶，增幅高達12.5％，展現「權王」無可撼動的存股首選地位。

金融股仍是定期定額投資人的心頭好，玉山金（2884）、兆豐金（2886）、中信金（2891）分居第2至第5名。值得注意的是，AI權值股鴻海（2317）1月份戶數也來到25,150戶，較上月增長逾1,300戶、成長5.6％，顯示投資人在穩健金融股之外，亦積極布局具備長期成長動能的電子權值股。

ETF市場則更顯火熱，元大台灣50的1月份定期定額戶數達到797,566戶，單月激增88,415戶、月增12.4％，距離80萬大關僅一步之遙，反映出投資人在面對市場波動時，更傾向於選擇掛鉤大盤的市值型ETF作為核心配置。

高股息家族表現依舊穩健，元大高股息（0056）與國泰永續高股息（00878）分別以28.5萬及27.1萬戶維持在二、三名。此外，主打科技題材的富邦科技（0052）排名由去年12月的第12名躍升至1月的第7名，戶數從2.7萬戶跳漲至4.3萬戶、月增幅高達57.3％逼近六成，顯示科技成長型ETF成為1月份資金湧入的新亮點。

法人指出，從1月份的數據消長來看，台股存股族正從過去單純追逐「高股息」，轉變為「市值成長與高股息並重」。特別是隨著AI浪潮持續帶動相關產業鏈，投資人對半導體、科技題材的ETF（如0052、00981A）參與度明顯提升。

此外，統一FANG+（00757）、元大S&P500（00646）等跨國投資型ETF亦站穩前15名榜單，顯示台灣投資人的定期定額配置已趨向多元化，不再局限於本土市場，更積極參與美股龍頭與全球科技股的成長红利。

法人也提醒，定期定額投資具有分散成本、降低市場波動衝擊的優勢，建議投資人應根據自身風險承受能力與投資目標，進行長線布局，並隨時關注市場動態進行資產配置的調整。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

散戶投資人 高股息
封關前暴力紅包！009816單日漲幅擊敗老大哥…超車0050太兇猛

隨著農曆春節封關日步步逼近，台股今日展現強勁的紅包行情，加權指數盤中大漲超過520點，漲幅約1.61%，最高更一度攻破33,000點大關來到33,047點。在半導體與AI權值股強勢領軍下，市場資金全面回流，為即將到來的年節長假奠定極佳的多頭氣勢。 在這波猛烈的攻勢中，市值型ETF成為資金主戰場，但表現卻出現微妙分歧。截至上午 11:25，凱基台灣TOP 50 (009816) 以漲幅2.02%領跑。相比之下，傳統權值型的元大台灣50 (0050) 與其兄弟檔富邦台50（006208），漲幅落在1.83%左右，而強調公司治理的富邦公司治理 (00692) 則上漲1.84%。可以看出，今日「策略型」市值ETF的爆發力，明顯優於單純追蹤市值的傳統型ETF。

台積電倒了有人補？陳重銘揭0050致命傷：權重64％失真…市值大到根本無法取代

不敗教主陳重銘表示，近日接受媒體訪問時，被問及年終獎金若未花完，是否適合投入股市，以及是否能直接跟著大盤投資元大台灣50（0050）。他指出，投資的核心概念仍在於「分散」，而這正是指數投資原本應該具備

台積電雖是護國神山...但也藏隱憂？股添樂點「00646+0050」：資金需出海

台積電（2330）近年股價一飛衝天，從2016年不到180元漲至如今的1800元，足足翻了10倍。財經YouTuber股添樂在最新影片中語出驚人地指出：「台積電是台灣的護國神山，但也是現階段投資台股最大的問題」。 他強調，台股目前的產業結構已呈現高度畸形，投資人若不採取「資金出海」策略，恐難以應對2026年AI時代的劇烈波動。

價差難賺改領息！00961、00934、00878年化配息率逾7％…「以息養股」攻略公開

台股2026年開春在AI與權值股輪動帶動下，加權指數一度單月狂飆逾3,000點，正式站穩3萬點關卡，但近期卻陷入高檔震盪、個股漲跌互見，難免讓投資人感到心浮氣躁。不過，從ETF總規模突破8兆元來看，資

買009815等於投資AI夢幻隊！阿格力看好美股七巨頭續強：加台積電強強聯手

在台股布局已久的投資人，近年紛紛將目光轉向全球市場。財經YouTuber阿格力指出，投資美股絕對不能忽視影響力最強的「科技七巨頭」（NVIDIA、Alphabet、Apple、Microsoft、Amazon、Meta、Tesla），這7家公司在過去10年對S&P500的市值佔比已從12%攀升至35%，成長將近3倍，更是決定大盤績效的關鍵指標。

