台積電倒了有人補？陳重銘揭0050致命傷：權重64％失真…市值大到根本無法取代

不敗教主陳重銘表示，近日接受媒體訪問時，被問及年終獎金若未花完，是否適合投入股市，以及是否能直接跟著大盤投資元大台灣50（0050）。他指出，投資的核心概念仍在於「分散」，而這正是指數投資原本應該具備的精神。

陳重銘說明，0050追蹤的是臺灣50指數，成分股為台灣市值前50大的上市公司，並依市值大小決定權重。目前權重最高的是台積電（2330），占比約64%，其餘49檔成分股合計僅約36%，整體結構並不平均。

他指出，當單一公司權重過高時，指數表現就會高度依賴該公司，形成「成也台積電、敗也台積電」的情況。也因此，他直言，若投資人本身就是看好台積電，直接買進台積電，與透過0050間接持有，其實差異不大。

陳重銘進一步提到，台積電在0050中的權重，過去曾從38%、48%、58%，一路提高到目前的64%。若未來權重持續上升，甚至來到68%或70%，代表的意義就是台積電的股價表現，長期領先其餘49檔成分股。在這種情況下，台積電的漲幅自然會超過0050。

針對網路上流傳的說法，陳重銘也舉例，有年輕人認為，若未來台積電衰退，其他公司如「頂呱呱」市值成長後取而代之，0050仍可維持表現。他認為，理論上看似合理，但實際上並不成立，原因在於台積電在0050中占比高達64%，一旦發生極端狀況，並非其他成分股可以輕易補上。

他進一步解釋，台積電目前的市值，已超過鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）、台光電（2383），以及多家金融股與電信股的市值總和。若要超越台積電，等同於市值必須大於這些公司加總，現實機率極低。

陳重銘最後強調，指數投資本身並沒有錯，但若一檔指數過度集中在單一個股，就已偏離分散風險的初衷。他提醒投資人，應充分理解指數結構與權重分布，而非僅憑名稱或表面認知進行投資判斷。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。