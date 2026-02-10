台積電雖是護國神山...但也藏隱憂？股添樂點「00646+0050」：資金需出海

台積電（2330）近年股價一飛衝天，從2016年不到180元漲至如今的1800元，足足翻了10倍。財經YouTuber股添樂在最新影片中語出驚人地指出：「台積電是台灣的護國神山，但也是現階段投資台股最大的問題」。

他強調，台股目前的產業結構已呈現高度畸形，投資人若不採取「資金出海」策略，恐難以應對2026年AI時代的劇烈波動。

十年三階段進化 台積電估值攀上歷史新高

股添樂回顧台積電的十年轉型之路，從2016年擊敗三星奪下iPhone訂單進入手機循環；到2020年高效能運算（HPC）營收超越手機，奠定戰略地位；再到2023年AI崛起，台積電憑藉CoWoS封裝成為不可或缺的AI基建概念股。

他指出，台積電的淨值比已來到歷史高點附近，帶動台股近三年表現優於多數全球主流指數，僅次於西班牙、匈牙利與納斯達克。

權重過度集中 分散投資成空談

然而，這種亮眼的表現背後隱藏著極大風險。股添樂揭露，目前台積電在加權指數的佔比已達44%，而在台灣50指數（0050）中更突破了63%。

他對比2019年時台積電佔大盤約21%的數據，直言當時已認為分散程度不足，沒想到五年後結構更加集中。

他認為，在台灣產業結構如此畸形的情況下，投資人無論如何買入台股ETF，都難以避開單一持股過高的風險，「這不是投資人的錯，而是產業結構的問題」。

2026年AI轉折點：從「蹭題材」轉向「殺手級應用」

進入2026年，股添樂觀察到AI投資邏輯正在轉變。過去只要蹭AI題材就能漲，但現在市場更在乎實際的金流回報與殺手級應用的出現。

他舉例，近期Anthropic公佈的Claude模型已具備初步的法律、財務審查能力，直接衝擊到美國相關法律服務軟體股，導致其股價單月崩跌20%-30%。

此外，「AI的盡頭是電力」，電力基礎設施的規劃無法跟上算力每半年翻倍的速度，也成為壓抑科技股漲幅的力量。

資金出海最佳解：標普500的分散價值

面對台股波動日益劇烈且越來越像「純科技指數」的現況，股添樂建議資金應向海外分散，特別是具備指標性的標普500指數。

他分析，標普500第一大成分股佔比不到10%，且產業分布均勻，資訊科技僅佔約34%，能有效彌補台股缺乏金融、工業、醫療等多元產業配置的遺憾。

在台灣，00646是追蹤此指數規模最大的選擇，其0.36%的經理與保管費率在海外商品中也具備優勢。

雙軌策略應對高檔震盪

股添樂建議，目前投資人可採行雙軌做法：

市場未修正時：透過定期定額資金出海（如標普500），利用其低基期與高分散特性，消除FOMO焦慮並降低AI泡沫疑慮的衝擊。 科技股大幅拉回時：屆時才是重新擁抱台積電等優質科技資產的理想時機，因為護國神山的護城河競爭力依然無庸置疑。

「2026年是AI代理人接管工作流的轉折點，」股添樂總結道，科技雖是主流，但投資必須回歸理性。在估值過高、買不下手的時間點，資金出海不僅能分散風險，更有機會捕捉價值股落後補漲的紅利。

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。