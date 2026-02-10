價差難賺改領息！00961、00934、00878年化配息率逾7％…「以息養股」攻略公開

台股2026年開春在AI與權值股輪動帶動下，加權指數一度單月狂飆逾3,000點，正式站穩3萬點關卡，但近期卻陷入高檔震盪、個股漲跌互見，難免讓投資人感到心浮氣躁。不過，從ETF總規模突破8兆元來看，資金並未明顯撤離，反而加速轉進具「防禦＋現金流」屬性的高股息ETF，成為震盪市中的避風港。

仍有人死忠護盤 高股息ETF配息7％逆勢吸金

在台股高檔震盪之際，高股息ETF非但沒有「退潮」，反而成為存股族與定期定額投資人的心頭好。其中，國泰永續高股息（00878）、中信成長高股息（00934）與FT臺灣永續高息（00961）等預估年化配息率逾7％，近期受到不少投資人關注。

法人分析，當短線價差空間被壓縮、情緒波動加劇時，投資人開始回歸「穩定領息」本質。高股息ETF不再是績效競賽的短跑選手，而是長期現金流規劃的馬拉松工具，尤其在可預期的未來，高股息ETF受到政策因素影響，恐怕難以再配出雙位數殖利率，因此「穩定」且中上的配息水準，成為現在投資高股息ETF的考量因素。

震盪封關前避風港 專家教你如何「以息養股」

面對春節封關與後續高檔盤整，投資人如果以現金流為核心配置持股，如00878、00934、00961等ETF，做為息收的基礎，用來每月或每季支應生活，亦或再投入達成滾雪球的目標。

例如以配息投入市值型ETF，也可以拉升長期複利報酬。至於如何挑選，專家也建議可承受較大波動者可00934，保守者偏00878，依個人資產配置狀況調整比重。法人強調，像00961等年化配息率7％以上、成分多元的高息ETF，正是存股族、小資族的資金避風港，能讓財富在波動中既可避震，又能領到紅包。

高股息ETF比一比！都年配7％ 投資人怎麼選？

高股息

ETF 配息

頻率 最新年化

配息率 風格與成分股特性 00961 FT 臺灣永續高息 月配 7.30% 高息＋ESG＋景氣循環股，航運與電子占比高，成長、配息標的均衡。 00878 國泰永續高股息 季配 7.48% 大型權值＋金融股，偏穩健防禦型，股價波動相對溫和。 00934 中信成長高股息 月配 7.67% 選股較多科技類股，近年靠股價動能帶動總報酬，但波動較高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。