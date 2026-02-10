AI 投資信心重振 10檔高「輝達」題材 ETF 一次看
AI晶片霸主輝達（NVIDIA）近期走強，引領美股報復性反彈，重振市場對AI的投資信心，對於輝達題材投資熱度也再升溫。台灣掛牌的海外股票型ETF中，輝達持股比重最高的前三名ETF分別為富邦未來車（00895）、中信美國創新科技（009801）及大華美國MAG7+（009815）。
因市場憂心科技巨頭對AI砸入大量資本支出將難以為繼，美國科技股上周普遍下跌，致使美股出現深度回檔。但上周末輝達執行長黃仁勳受訪時，公開回應科技巨頭AI資本支出議題，指出AI相關資本支出高達6,600億美元，是合理且可以持續，重拾市場的投資信心。
法人表示，近期科技七巨頭股價雖出現較明顯回撤，但科技七巨頭因有良好的基本面撐腰，無論是在獲利能力、現金流、資本規模和技術優勢，皆在市場居於絕對領先位置。因此多數時間，當大盤面臨明顯10%以上修正時，科技七巨頭就是資金回流首選，股價回彈的速度會比大盤要更快。投資策略上，資人可分批逢低進場。
大華美國MAG7是市面上少數可以一檔就可投資科技七巨頭+台積電（2330）的ETF。009815的追蹤指數設計以輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、谷歌以及特斯拉等七大科技巨頭為核心，配置7成權重，橫跨硬體、軟體、雲端運算與數位平台等關鍵領域，並且選入其他23檔掌握AI關鍵技術的頂尖企業，透過市值排序，完整掌握AI科技成長主軸，讓投資人以最簡單的方式就能輕鬆跟上AI科技成長。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。