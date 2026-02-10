買009815等於投資AI夢幻隊！阿格力看好美股七巨頭續強：加台積電強強聯手

在台股布局已久的投資人，近年紛紛將目光轉向全球市場。財經YouTuber阿格力指出，投資美股絕對不能忽視影響力最強的「科技七巨頭」（NVIDIA、Alphabet、Apple、Microsoft、Amazon、Meta、Tesla），這7家公司在過去10年對S&P500的市值佔比已從12%攀升至35%，成長將近3倍，更是決定大盤績效的關鍵指標。

AI雙領頭羊勝大盤 阿格力：基期與財報是關鍵

回顧去年表現，雖然七巨頭中僅有NVIDIA與Alphabet（Google）成功擊敗大盤，但阿格力分析，這是因為這兩家公司在AI晶片（GPU與TPU）領域佔據絕對領先地位。

至於其他5家公司，雖然去年受大舉投資AI尚未變現的壓力影響，績效相對平淡，但阿格力認為，這反而意味著去年基期較低，隨著2026年獲利展望調升，財報具備成長性的標的仍值得投資人關注。

法人連續調升展望 七巨頭獲利動能強勁

引用J.P. Morgan數據，阿格力強調七巨頭的獲利成長動能遠高於剩下的493間標普公司（S&P493）。

市場預期2026年七巨頭獲利將成長達24%，是其他標普公司的一倍之多。此外，研究單位從去年7月起已連續9次調高七巨頭的獲利預估，顯見市場法人對其財報表現抱持高度樂觀態度。

壟斷級優勢：從核心軍火商到通路霸主

阿格力逐一解析七巨頭的護城河：

NVIDIA：幾乎壟斷AI資料中心9成以上的GPU市佔，並透過CUDA工具建立深度整合的AI生態系。 Google：擁有全球最多人使用的瀏覽器與YouTube，並開發出低功耗、低成本的TPU晶片參與AI競爭。 Amazon：利用AI機器人處理75%的物流包裹，大幅降低人力成本，實現利益最大化。 Tesla：堅持「全視覺方案」發展自動駕駛，並在德州測試Robotaxi，有望透過無人計程車革命整個運輸產業。 Apple：雖然AI研發支出比例較低，但手握20億台活躍設備的通路優勢，近期與Google合作將Gemini整合至Siri，展現「強強聯手」的黑馬潛力。

台股精選：4檔高含「金」量ETF同場競技

針對想在台灣投資七巨頭的股民，阿格力整理出4檔持股比重過半、真正能反映七巨頭績效的ETF：分別是復華S&P500成長（00924）、統一美國50（009811）、貝萊德標普卓越50（009813），以及最新掛牌的大華美國MAG 7 PLUS（009815）。

其中，009815以「七巨頭佔比70%」為特色，是目前台灣市場純度最高的選擇，且成分股中還納入了台積電（ADR）與艾司摩爾（ASML），組成「夢幻隊」。

阿格力特別提醒，這類海外型ETF的內扣費用也是重點，009815的費用率約0.44%，相較於部分海外型ETF接近1%的收費，具備顯著的成本優勢。

◎感謝 阿格力博識 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。