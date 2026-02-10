快訊

傳請李靚蕾律師團隊和具俊曄爭大S遺產 S媽回應了

3年半虧35億人民幣拚上市 藍箭航天5年內追上SpaceX？

高金素梅被控「詐領助理費」 列貪汙被告檢調搜索中

聽新聞
0:00 / 0:00

買009815等於投資AI夢幻隊！阿格力看好美股七巨頭續強：加台積電強強聯手

聯合新聞網／ 阿格力
009815一次打包美股AI科技巨頭。台股示意圖／中央社
009815一次打包美股AI科技巨頭。台股示意圖／中央社

在台股布局已久的投資人，近年紛紛將目光轉向全球市場。財經YouTuber阿格力指出，投資美股絕對不能忽視影響力最強的「科技七巨頭」（NVIDIA、Alphabet、Apple、Microsoft、Amazon、Meta、Tesla），這7家公司在過去10年對S&P500的市值佔比已從12%攀升至35%，成長將近3倍，更是決定大盤績效的關鍵指標。

AI雙領頭羊勝大盤 阿格力：基期與財報是關鍵

回顧去年表現，雖然七巨頭中僅有NVIDIA與Alphabet（Google）成功擊敗大盤，但阿格力分析，這是因為這兩家公司在AI晶片（GPU與TPU）領域佔據絕對領先地位。

至於其他5家公司，雖然去年受大舉投資AI尚未變現的壓力影響，績效相對平淡，但阿格力認為，這反而意味著去年基期較低，隨著2026年獲利展望調升，財報具備成長性的標的仍值得投資人關注。

法人連續調升展望 七巨頭獲利動能強勁

引用J.P. Morgan數據，阿格力強調七巨頭的獲利成長動能遠高於剩下的493間標普公司（S&P493）。

市場預期2026年七巨頭獲利將成長達24%，是其他標普公司的一倍之多。此外，研究單位從去年7月起已連續9次調高七巨頭的獲利預估，顯見市場法人對其財報表現抱持高度樂觀態度。

壟斷級優勢：從核心軍火商到通路霸主

阿格力逐一解析七巨頭的護城河：

NVIDIA：幾乎壟斷AI資料中心9成以上的GPU市佔，並透過CUDA工具建立深度整合的AI生態系。

Google：擁有全球最多人使用的瀏覽器與YouTube，並開發出低功耗、低成本的TPU晶片參與AI競爭。

Amazon：利用AI機器人處理75%的物流包裹，大幅降低人力成本，實現利益最大化。

Tesla：堅持「全視覺方案」發展自動駕駛，並在德州測試Robotaxi，有望透過無人計程車革命整個運輸產業。

Apple：雖然AI研發支出比例較低，但手握20億台活躍設備的通路優勢，近期與Google合作將Gemini整合至Siri，展現「強強聯手」的黑馬潛力。

台股精選：4檔高含「金」量ETF同場競技

針對想在台灣投資七巨頭的股民，阿格力整理出4檔持股比重過半、真正能反映七巨頭績效的ETF：分別是復華S&P500成長（00924）、統一美國50（009811）、貝萊德標普卓越50（009813），以及最新掛牌的大華美國MAG 7 PLUS（009815）。

其中，009815以「七巨頭佔比70%」為特色，是目前台灣市場純度最高的選擇，且成分股中還納入了台積電（ADR）與艾司摩爾（ASML），組成「夢幻隊」。

阿格力特別提醒，這類海外型ETF的內扣費用也是重點，009815的費用率約0.44%，相較於部分海外型ETF接近1%的收費，具備顯著的成本優勢。

◎感謝 阿格力博識 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009815大華美國MAG7+
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

買009815等於投資AI夢幻隊！阿格力看好美股七巨頭續強：加台積電強強聯手

在台股布局已久的投資人，近年紛紛將目光轉向全球市場。財經YouTuber阿格力指出，投資美股絕對不能忽視影響力最強的「科技七巨頭」（NVIDIA、Alphabet、Apple、Microsoft、Amazon、Meta、Tesla），這7家公司在過去10年對S&P500的市值佔比已從12%攀升至35%，成長將近3倍，更是決定大盤績效的關鍵指標。

綠角指槓桿ETF長抱恐輸原型！網熱議「正二能不能買」：要控制部位留現金

財經作家綠角近日發文談槓桿ETF風險，引發PTT股板熱議。有網友以「綠角說正二不能長期投資」為題轉貼內容，直呼「真的太可怕了」，並質疑房地產指數槓桿ETF十多年後竟輸給原型，進一步追問「那是不是所有正二都不能買」，討論焦點聚集在槓桿商品的長期耗損、以及台股大盤正二是否能例外。

009817掛牌 投資日房產

台灣第二檔台日跨境連結式ETF國泰日本不動產（009817）近日掛牌上市。臺灣證券交易所董事長林修銘表示，回顧去年9月，...

股票型ETF資金青睞 美國吸金183.5億美元最多

對AI資本支出過高的擔憂，牽動美股與全球股市震盪回落。科技股為主的那斯達克指數連四周收黑。反觀非美市場受惠輪動，尤其日股...

日股ETF跟著高市火 法人看好多頭行情續航

日本首相高市早苗率領的自民黨在日本眾議院席次獲壓倒性勝出，日股昨（9）日開盤漲幅逾5%。日股暴漲帶動台灣相關ETF與基金...

009815表現惹眼！美股報復性反彈、高含「輝」量吃香 專家：回檔可分批布局

AI晶片霸主輝達(NVIDIA)上週五飆漲7.92%，引領美股報復性反彈，重振市場對AI的投資信心，對於輝達題材投資熱度也再升溫。 觀察台灣掛牌的海外股票型ETF，輝達持股比重最高的前3名ETF分別

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。