股票型ETF資金青睞 美國吸金183.5億美元最多

對AI資本支出過高的擔憂，牽動美股與全球股市震盪回落。科技股為主的那斯達克指數連四周收黑。反觀非美市場受惠輪動，尤其日股在首相高市早苗勝選行情提振下，9日開盤大漲。

過去一周，整體股票型ETF資金大幅流入446.7億美元，為前一周的82.3億美元5.4倍。中國仍遭流出27.5億美元，其餘市場全數獲資金青睞。以美國吸金183.5億美元最多，亞洲獲回流53.3億美元居次。另外，歐洲與日本，新興市場的拉丁美洲與東歐都有持續流入。

富蘭克林證券投顧分析，市場進入2月後震盪加劇，除風險性資產漲幅已高，美國銀行衡量市場情緒的「牛熊指標」（Bull & Bear Indicator）也升至2006年3月以來新高，顯示市場部位與情緒已接近極度看多、觸發賣出訊號。不過，美國經濟與獲利仍有望維持溫和擴張，今年以來市場輪動非美市場趨勢鮮明，包括新興市場與高市勝選後的日股均有望續獲資金關注。

富蘭克林證券投顧表示，預期在AI投資推動、美歐日財政刺激政策及資金寬鬆的宏觀環境，風險性資產短線震盪無礙長線多頭格局。建議以美國平衡型及非投資等級債券型基金為核心；股票首選科技、創新科技股票型基金，參與AI及多元創新商機。

全球資產再平衡趨勢確立，全球債券型基金及新興當地貨幣債券型基金這類非美元資產抬頭，或可藉由新興市場平衡型基金一舉掌握股、債、匯三方機會；股票可選日本股票型基金。另外，整體宏觀環境仍有利黃金貴金屬資產表現，然而急漲後之震盪風險加劇，投資人宜採酌量、分批配置為宜。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕指出，觀察近期公布的S&P 500企業公布第5季財報，有76%企業獲利優於預期，預估2025年第4季EPS年增率可望達13%，並有機會連五季繳出雙位數成長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。