日股ETF跟著高市火 法人看好多頭行情續航

日本首相高市早苗率領的自民黨在日本眾議院席次獲壓倒性勝出，日股昨（9）日開盤漲幅逾5%。日股暴漲帶動台灣相關ETF與基金績效勁揚；法人看好高市啟動多頭行情後的續揚走勢，建議投資人可透過相關基金及ETF參與日股行情。

野村投信表示，高市政府在財政政策方面，可預期性與延續性明顯提升。政府推動預算、國防相關支出、產業補貼等財政方案的執行力可望顯著增強，有助於支撐日本經濟與企業獲利成長動能。

對日本股市而言，高市政策主張聚焦經濟安全、國防自主、半導體與先進製造、能源安全及關鍵供應鏈重建等重點產業，相關政策投資與補助可望加速落地，提升企業獲利能見度，也同步吸引資金流入政策受惠族群，再度點燃市場對高市交易的熱潮，日股多頭行情可望延續。

台新日本半導體ETF（00951）昨日盤中一度漲逾10%，在所有ETF中排名第一，漲幅創歷史紀錄，最大持股愛得萬測試更是上漲超過10%，可望改寫歷史新高。

高市早苗曾點出，半導體是產業的糧食，如不能自主掌握半導體供應鏈，日本的經濟與國防將極其脆弱，此番看法凸顯其對於日本半導體的重視程度。台新日本半導體選取通過流動性篩選且具市值代表性的日本半導體公司為成分股，並結合營收來源及調整後自由流通市值決定權重，以表彰具日本半導體產業投資組合長期績效表現。

復華日本龍頭經理人劉昌祚表示，日股選後的不確定性消除，相關受惠政策概念題材包括半導體AI相關，以及軍工、核能等工業相關龍頭企業將持續吸引資金青睞，可透過涵蓋製造、科技與消費等關鍵產業日股ETF，兼顧產業成長性與防禦性，全面參與日本結構性改革與經濟復甦。

聯邦投信則建議投資人可以透過日本多重資產基金參與選後日本投資契機，有助於平衡報酬與波動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。