009817掛牌 投資日房產

台灣第二檔台日跨境連結式ETF國泰日本不動產（009817）近日掛牌上市。臺灣證券交易所董事長林修銘表示，回顧去年9月，大和資產管理公司率先於日本市場發行第一檔連結台灣ETF的跨境產品，將國泰台灣科技龍頭ETF（00881）以連結式基金的方式引進東京證券交易所。

國泰投信與大和資產管理公司再度攜手合作，將日本優質資產引進台灣市場，讓雙向跨境合作形成良性循環，是國際資本市場交流非常值得肯定的正向成果。

與此同時，009817也為台灣投資人開啟參與日本不動產市場的新管道，進一步提升上市ETF產品多元性，豐富國人長期資產配置的選擇。

回顧野村日本東證（009812）去年9月掛牌上市，為台股史上第一檔台日跨境連結式ETF，國泰投信該檔為史上第二檔，亦為在台首檔以日本不動產為主題的ETF。本檔ETF所連結之標的，為日本大和資產管理公司發行並於東京證券交易所掛牌的「iFreeETF東証REIT指數」（東京證券交易所證券代碼：1488.JP）。

東京證券交易所社長岩永守幸表示，台灣ETF市場在散戶投資人高度參與的帶動下，已發展為亞洲極具前瞻性的ETF市場。台灣市場迎來首檔以日本REITs為主要投資標的之ETF，充分顯示市場對日本REITs的高度關注，期待本檔ETF未來於台灣市場持續成長，亦期盼藉由資本市場這座橋樑，台日成為亞洲強而有力的合作夥伴，持續深化合作與連結。

國泰投信董事長李偉正表示，配合金管會推動亞洲資產管理中心的政策目標，國泰投信持續深化國際布局。去年9月與大和資產管理公司合作，在東京證券交易所順利掛牌iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數，成為00881海外版，提升台股能見度。此次再將日本市場具代表性的日本REITs投資機會帶回台灣，讓投資人以更便利的方式，參與日本不動產市場。

大和資產管理公司社長佐野徑表示，受市場表現與資產配置需求帶動，日本不動產相關資產的關注度持續升溫，日本不動產的購買金額亦創下新高，其中來自台灣的投資金額占有相當高的比重。透過將日本REITs以ETF形式小額化，不僅有助提升流動性，也讓投資人能以更便利的方式，參與日本不動產市場。

證交所將持續配合國家政策方向，繼續致力於推動市場創新及推出多元商品，並積極拓展國際連結，助力台灣資本市場在亞洲、乃至全球金融市場中，發揮更大影響力，推動台灣成為亞洲資產管理中心目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。