綠角指槓桿ETF長抱恐輸原型！網熱議「正二能不能買」：要控制部位留現金

財經作家綠角近日發文談槓桿ETF風險，引發PTT股板熱議。有網友以「綠角說正二不能長期投資」為題轉貼內容，直呼「真的太可怕了」，並質疑房地產指數槓桿ETF十多年後竟輸給原型，進一步追問「那是不是所有正二都不能買」，討論焦點聚集在槓桿商品的長期耗損、以及台股大盤正二是否能例外。

綠角文中指出，槓桿ETF只有在連續上漲市場才較可能優於原型ETF，若走勢起起落落，長期績效可能被「路徑依賴」與波動拖累。他舉例Vanguard房地產ETF(VNQ)自2007年至2022年年化報酬約6.2%，但追求單日兩倍報酬的ProShares房地產槓桿ETF(URE)同期年化報酬卻為-2%，並提到美國監管單位SEC曾針對槓桿與反向ETF發布投資風險警示。

一名網友轉貼綠角發文，並在貼文中以反諷口吻表示，綠角「發現驚天秘密」，但認為若綠角堅持買大盤指數，理應拿「大盤指數正二」來對照，並向板友請益為何房地產正二會輸、而大盤正二可能不同，盼獲得解釋。

回應中不少人聚焦在原理與算術，直言「數學上沒錯，你自己按計算機就知道」，認為槓桿ETF「漲的時候追兩倍、跌的時候也砍兩倍」，經歷大漲大跌後輸給原型是算術結果；也有人提醒要看報酬率門檻與IRR，指出報酬若不足以抵消耗損與成本，長期就可能落後。另一派則主張正二並非不能持有，而是需「控制部位、留現金再平衡」，並以00631L等績效回測或台股特性為例，認為「台股正二例外」是因趨勢與市場條件。

也有不少不同聲音轉向人物與立場攻防，有人批評綠角「沒對帳單」「靠賣課」，也有人反酸「信綠角一生撿角」；另有網友認為原PO混用「房地產正二」與「大盤正二」是張飛打岳飛，提醒「市場不同、波動不同、結果就不同」。討論最後回到風險承受度，有人直言槓桿商品終究是工具，「不是能不能，是值不值得」，各自選擇可接受的風險與操作方式才是關鍵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。