快訊

陳怡君涉貪案還沒完 檢認一審判決「3人量刑過輕」上訴了

昔治蔣經國變御醫 台灣視網膜泰斗劉榮宏上月辭世…醫界哀悼

外資回補247億元！三大法人買超361億元 台股大漲622點迎封關前暖身

紀律投資！定期定額元大投信單月突破百億元

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
0050成立以來各年度績效。資料來源：Lipper 採含息總報酬計算統計至2026/1/30
0050成立以來各年度績效。資料來源：Lipper 採含息總報酬計算統計至2026/1/30

全球股市表現亮眼，推升存股熱潮，除了下跌時單筆加碼，據投信投顧公會統計，投資人定期定額趨勢也持續成長，在元大台灣50ETF（0050）等主被動產品帶動下，元大投信旗下基金單月定期定額扣款金額突破百億，再創全新里程碑。

據投信投顧公會2025年12月底資料，投資人數大幅成長的元大台灣50ETF，定期定額金額也來到70.8億元新高，與2024年12月底相比大增48.2億元、人數同期成長43.3萬，平均每人單月扣款接近萬元，帶動元大投信旗下基金單月定期定額來到105億元，領先市場。

元大投信指出，0050為台灣首檔市值型ETF，成立以來至2026年1月含息報酬率為1,511%，以每年250交易日換算年化報酬率約為13.3%。市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化會直接反映於0050股價表現，高效率參與台股行情，2025年優化費用率、股價分割後，帶動市值型投資策略認同度提升。

在0050之外，元大投信定期定額前五名投資標的還包括元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、元大S&P500（00646）、元大臺灣ESG永續（00850），均為證交所定期定額戶數排行榜前20名。

元大S&P500所追蹤的標普500指數，為美國最具代表性大盤指數，多次獲股神巴菲特推薦一般投資人應選擇標普500指數基金作為核心配置。據S&P Global統計，截至 2025年6月30日的20年期間，標普500指數長期報酬優於91%美國大型股票基金，且時間愈長，愈能突顯被動投資優勢。對於台灣投資人而言，可透過00646建立美股資產，與0050進行搭配。

元大投信表示，定期定額及早開始比擇時進場重要，面對股市長期向上趨勢，雖然定期定額成果短期內較易受市場波動影響，但長期會因為投入資金筆數增加而平均投資成本，進而反映長期投資優勢。

元大投信並提醒，0050為純粹的市值型ETF，集中反映主要上市權值股表現，持續建議投資人透過定期定額分散單筆投入風險，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。00646為新台幣計價之美股ETF，實際投資成果會受到基金成本與匯率變化影響，將與指數表現有所差異。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大投信 定期定額 ETF
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

00878用6年存210張！總股息破71萬…存股哥「資產滾資產」一年狂增83張

8個月狂賺40％！存股哥「股票質押+股息再投入」養大0050：股息價差全都要

00878升息配0.42元！存股哥持210張領8.8萬：殖利率7.4％沒有問題

相關新聞

009815表現惹眼！美股報復性反彈、高含「輝」量吃香 專家：回檔可分批布局

AI晶片霸主輝達(NVIDIA)上週五飆漲7.92%，引領美股報復性反彈，重振市場對AI的投資信心，對於輝達題材投資熱度也再升溫。 觀察台灣掛牌的海外股票型ETF，輝達持股比重最高的前3名ETF分別

壓歲錢全梭哈？網更推009816不配息再投入…複利自動產生！替孩子存出社會底氣

在「一起聊台股ETF」臉書社團中，今年過年的熱門話題不再是「紅包要花去哪？」，而是「怎麼存最有效率？」一位家長分享了讓眾多父母心有戚戚焉的真實案例：「我自己幫小孩每月買$5000，元大台灣50（005

配息被扒兩層皮？達人揭「避稅神招」：009816不配息再投入…獲利多留30％

大部分投資人都同意美股是資產配置的標準配備，但YouTube頻道「秩瑋開胡」在影片中分析數據指出，若看「配息還原後」的真實報酬，台股指數近20年來的表現其實與標普500（S&P 500）互有往來，近年

農曆年開紅盤後上漲機率高 挑ETF可選這類領紅包

農曆春節將至，農曆年後大盤勝率高，法人樂觀看好2026年台股，預期在基本面帶動下，台股在封關前有短期回檔都是布局良機；國...

00910 ETF勁揚逾6% 衛星產業利多齊發

第一金太空衛星ETF （00910）9日開高走高，股價勁揚逾6%，主要受惠衛星產業利多齊發。第一金投信指出，2026年全...

00878配息走出陰霾！知美讚「100%填息很驚人」：希望每季維持0.442以上

全台超過161萬名受益人關注的國泰永續高股息（00878）傳來喜訊！財經YouTuber知美近期發布影片指出，國泰投信官網於2026年2月2日公告，00878本季預計配發0.42元現金股利，以公告當日收盤價22.47元計算，年化配息率高達7.48%。 知美認為，這次調高配息的結果明顯優於投資人預期，更象徵00878走出去年配息縮水的陰霾，重回成長軌道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。