紀律投資！定期定額元大投信單月突破百億元

全球股市表現亮眼，推升存股熱潮，除了下跌時單筆加碼，據投信投顧公會統計，投資人定期定額趨勢也持續成長，在元大台灣50ETF（0050）等主被動產品帶動下，元大投信旗下基金單月定期定額扣款金額突破百億，再創全新里程碑。

據投信投顧公會2025年12月底資料，投資人數大幅成長的元大台灣50ETF，定期定額金額也來到70.8億元新高，與2024年12月底相比大增48.2億元、人數同期成長43.3萬，平均每人單月扣款接近萬元，帶動元大投信旗下基金單月定期定額來到105億元，領先市場。

元大投信指出，0050為台灣首檔市值型ETF，成立以來至2026年1月含息報酬率為1,511%，以每年250交易日換算年化報酬率約為13.3%。市值型設計將始終跟隨市場主流趨勢，成分股市值變化會直接反映於0050股價表現，高效率參與台股行情，2025年優化費用率、股價分割後，帶動市值型投資策略認同度提升。

在0050之外，元大投信定期定額前五名投資標的還包括元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713）、元大S&P500（00646）、元大臺灣ESG永續（00850），均為證交所定期定額戶數排行榜前20名。

元大S&P500所追蹤的標普500指數，為美國最具代表性大盤指數，多次獲股神巴菲特推薦一般投資人應選擇標普500指數基金作為核心配置。據S&P Global統計，截至 2025年6月30日的20年期間，標普500指數長期報酬優於91%美國大型股票基金，且時間愈長，愈能突顯被動投資優勢。對於台灣投資人而言，可透過00646建立美股資產，與0050進行搭配。

元大投信表示，定期定額及早開始比擇時進場重要，面對股市長期向上趨勢，雖然定期定額成果短期內較易受市場波動影響，但長期會因為投入資金筆數增加而平均投資成本，進而反映長期投資優勢。

元大投信並提醒，0050為純粹的市值型ETF，集中反映主要上市權值股表現，持續建議投資人透過定期定額分散單筆投入風險，投資前應有完整的資金投入規劃，以避免過度承受單一年度大跌風險。00646為新台幣計價之美股ETF，實際投資成果會受到基金成本與匯率變化影響，將與指數表現有所差異。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。