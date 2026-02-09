009815表現惹眼！美股報復性反彈、高含「輝」量吃香 專家：回檔可分批布局

AI晶片霸主輝達(NVIDIA)上週五飆漲7.92%，引領美股報復性反彈，重振市場對AI的投資信心，對於輝達題材投資熱度也再升溫。

觀察台灣掛牌的海外股票型ETF，輝達持股比重最高的前3名ETF分別是富邦未來車(00895)、中信美國創新科技(009801)以及大華美國MAG7+(009815)。

其中，009815是2026年1月最新掛牌的科技股ETF，因聚焦投資包含輝達在內的科技七巨頭，能夠完整且全面參與AI趨勢成長，近期在市場引發高人氣討論。

因市場憂心科技巨頭對AI砸入大量資本支出將難以為繼，上週科技股普遍下跌，致使美股出現深度回檔。

但上週末輝達執行長黃仁勳受訪時，公開回應科技巨頭AI資本支出議題，指出AI相關資本支出高達6600億美元，是合理且可以持續，重拾市場的投資信心。

市場法人表示，近期科技七巨頭股價雖出現較明顯回撤，但科技七巨頭因有良好的基本面撐腰，無論是在獲利能力、現金流、資本規模和技術優勢，皆在市場居於絕對領先位置。

因此多數時間，當大盤面臨明顯10%以上修正時，科技七巨頭就是資金回流首選，股價回彈的速度會比大盤要更快。投資策略上，建議投資人可分批逢低進場。

009815是市面上少數可以一檔就可投資科技七巨頭+台積電的ETF。

009815的追蹤指數設計以輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、谷歌以及特斯拉等七大科技巨頭為核心，配置7成權重，橫跨硬體、軟體、雲端運算與數位平台等關鍵領域，並且選入其他23檔掌握AI關鍵技術的頂尖企業，透過市值排序，完整掌握AI科技成長主軸，讓投資人以最簡單的方式就能輕鬆跟上AI科技成長。

持有輝達 (NVIDIA) 比重前 10 高 ETF 股票代號 股票名稱 權重(%) AUM(億) 00895 富邦未來車 17.6 67.99 009801 中信美國創新科技 16.4 16.43 009815 大華美國MAG7+ 14.4 58.63 009807 台新標普科技精選 14.5 2.31 00893 國泰智能電動車 14.1 133.49 00980T 平衡凱基美國TOP 13.6 10.99 00926 凱基全球菁英55 13.2 21.93 00924 復華S&P500成長 12.7 135.80 009813 貝萊德標普卓越50 11.9 67.25 009810 保德信全球藍籌 11 4.89 資料來源：CMONEY、統計截至2026/02/05

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。