009815表現惹眼！美股報復性反彈、高含「輝」量吃香 專家：回檔可分批布局

聯合新聞網／ 綜合報導
009815一次囊括美股七巨頭。台股示意圖／聯合報系資料照 記者陳正興／攝影
AI晶片霸主輝達(NVIDIA)上週五飆漲7.92%，引領美股報復性反彈，重振市場對AI的投資信心，對於輝達題材投資熱度也再升溫。

觀察台灣掛牌的海外股票型ETF，輝達持股比重最高的前3名ETF分別是富邦未來車(00895)、中信美國創新科技(009801)以及大華美國MAG7+(009815)。

其中，009815是2026年1月最新掛牌的科技股ETF，因聚焦投資包含輝達在內的科技七巨頭，能夠完整且全面參與AI趨勢成長，近期在市場引發高人氣討論。

因市場憂心科技巨頭對AI砸入大量資本支出將難以為繼，上週科技股普遍下跌，致使美股出現深度回檔。

但上週末輝達執行長黃仁勳受訪時，公開回應科技巨頭AI資本支出議題，指出AI相關資本支出高達6600億美元，是合理且可以持續，重拾市場的投資信心。

市場法人表示，近期科技七巨頭股價雖出現較明顯回撤，但科技七巨頭因有良好的基本面撐腰，無論是在獲利能力、現金流、資本規模和技術優勢，皆在市場居於絕對領先位置。

因此多數時間，當大盤面臨明顯10%以上修正時，科技七巨頭就是資金回流首選，股價回彈的速度會比大盤要更快。投資策略上，建議投資人可分批逢低進場。

009815是市面上少數可以一檔就可投資科技七巨頭+台積電的ETF。

009815的追蹤指數設計以輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、Meta、谷歌以及特斯拉等七大科技巨頭為核心，配置7成權重，橫跨硬體、軟體、雲端運算與數位平台等關鍵領域，並且選入其他23檔掌握AI關鍵技術的頂尖企業，透過市值排序，完整掌握AI科技成長主軸，讓投資人以最簡單的方式就能輕鬆跟上AI科技成長。

持有輝達 (NVIDIA) 比重前 10 高 ETF

股票代號股票名稱權重(%)AUM(億)
00895富邦未來車17.667.99
009801中信美國創新科技16.416.43
009815大華美國MAG7+14.458.63
009807台新標普科技精選14.52.31
00893國泰智能電動車14.1133.49
00980T平衡凱基美國TOP13.610.99
00926凱基全球菁英5513.221.93
00924復華S&P500成長12.7135.80
009813貝萊德標普卓越5011.967.25
009810保德信全球藍籌114.89

資料來源：CMONEY、統計截至2026/02/05

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

