高市大勝激勵日股ETF暴漲 00951一度大漲逾10%創紀錄

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

日本眾議院改選結果出爐！首相高市早苗領導的執政聯盟獲得壓倒性勝利，在總共465席中獲得352席，自民黨更單獨取得316席，一舉突破三分之二席次，創下二戰以來新紀錄。選舉結果公布後，2月9日早盤日本股市隨即上漲，日經225指數盤中飆漲逾5%，台灣相關ETF同步大漲，其中台新日本半導體ETF於2月9日盤中一度上漲逾10%，在所有ETF中排名第一，漲幅創歷史紀錄，最大持股愛得萬測試更是上漲超過10%受矚目。

市場分析認為，透過選舉結果，自民黨一黨獨大將有利高市早苗未來推動各項政策，包括近年來廣為人知的日本半導體復興戰略，政府針對復興日本半導體擬定10年戰略，目標官民投資合計10兆日圓，強化製造基礎，並設定到2030年半導體及其設備、材料相關企業合計營收達15兆日圓，約為2020年的三倍。

日本首相高市早苗更在其最新著作「邁向美麗、強韌、成長的國家——我的日本經濟強韌化計畫」中，強調日本應進行「危機管理型」的大規模財政投入，她特別點出，半導體是「產業的糧食」，在當前競爭社會中，若不能自主掌握半導體供應鏈，日本的經濟與國防將極其脆弱，此番看法凸顯其對於日本半導體的重視程度。

台新日本半導體（00951）選取通過流動性篩選且具市值代表性之日本半導體公司為成分股，並結合營收來源及調整後自由流通市值決定權重，以表彰具日本半導體產業投資組合長期績效表現。在日本走出失落的30年後，透過參與00951將可完整搭上日本半導體未來成長趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

