壓歲錢全梭哈？網更推009816不配息再投入…複利自動產生！替孩子存出社會底氣

聯合新聞網／ 綜合報導
家長熱議壓歲錢投資，雖然0050績效亮眼，但具備不配息與自動複利優勢的009816，更能完整鎖住獲利。記者陳正興／攝影
在「一起聊台股ETF臉書社團中，今年過年的熱門話題不再是「紅包要花去哪？」，而是「怎麼存最有效率？」一位家長分享了讓眾多父母心有戚戚焉的真實案例：「我自己幫小孩每月買$5000，元大台灣50（0050）到現在剛好2年，這兩年漲很多目前+50多%，後悔沒早早幫他們存。」這段「早知道就早點開始」的感嘆，直接引爆了討論區，更讓許多人將目光轉向具備更強複利效應的 凱基台灣TOP50（009816），認為這才是修正過往遺憾、替孩子追趕時間的最佳工具。

為何009816會成為家長口中的「壓歲錢升級版」解方？關鍵在於紅包錢具備「長期不動用」的特性。社團討論中指出，小孩根本不需要現金流，傳統配息型商品領了息還要手動再投入，不僅麻煩還要被扣稅費；反觀009816直接將股息滾入淨值，這種「自動利滾利」的機制，能讓資金在孩子成長的十幾年間，完全不受干擾地在009816內部發酵，把雪球滾到最大。

對於忙碌的雙薪家庭來說，009816提供的「懶人投資術」更是無法抗拒的優勢。有已經進場的家長霸氣分享，「已經幫小孩買10張009816，之後採定期定額」、「今天也加碼完畢，可以放著不用管了」。這種「買了就忘、忘了更賺」的策略，是009816最核心價值，解決了家長沒時間看盤、領息後容易花掉的人性弱點，強制將每一分壓歲錢都鎖在市場裡增值。

除了追求報酬，更多父母看重的是009816背後代表的「愛與責任」。一位網友感性留言：「建議找一天夫妻休假一起去幫孩子開證券戶，我兩個孩子四歲一歲都幫他們開戶存股，希望他們長大後能有一筆錢，當作給他們一點底氣。」透過009816累積的資產，不單單是數字，而是父母送給孩子出社會時最強的後盾。正如另一位網友所言：「把錢放在最能夠增值的地方，009816才是最明智的選擇。」

009816無論是單筆投入還是定期定額，009816這類不配息、累積型的市值ETF，已成為新一代父母對抗通膨、替子女預約未來的標準配備；畢竟，投資009816最好的時間是十年前，其次就是現在。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

