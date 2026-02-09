配息被扒兩層皮？達人揭「避稅神招」：009816不配息再投入…獲利多留30％

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
數據顯示台股含息報酬不輸美股，009816因不配息特性，成為海外投資人避免雙重課稅與靈活規劃稅務的新解方。記者陳正興／攝影
大部分投資人都同意美股是資產配置的標準配備，但YouTube頻道「秩瑋開胡」在影片中分析數據指出，若看「配息還原後」的真實報酬，台股指數近20年來的表現其實與標普500（S&P 500）互有往來，近年甚至出現反超跡象。這顯示台股不管是報酬還是波動風險，都屬於世界第一梯隊的資產，對於台灣人而言，只關注海外卻忽略台股實在可惜。

然而，對於旅居海外（如日本）的台灣人來說，投資台股最大的痛點在於「雙重課稅」。影片中提到，以日本為例，領取台灣股票配息不僅台灣要先課稅，日本國稅廳還會再課一次約20.315%的稅，一來一往可能被剝奪近三成獲利。過去為了避稅，投資人可能選擇台指期，但面臨轉倉與保證金風險；如今凱基台灣TOP 50 ETF（009816）的問世，似乎提供了完美的解決方案。

009816主打「不配息再投入」，將股息直接留在淨值內進行再投資。這對於海外投資人而言，意味著沒有「配息」這個課稅事件發生，直接避免了配息導致的二重課稅問題。正如頻道「秩瑋開胡」所言，這讓稅務規劃變得更有彈性，投資人可以選擇在未來脫離海外稅務身分後再賣出，或透過抵押借款變現。這點在留言區引發強烈共鳴，有網友感嘆「日本的海外所得真的好麻煩」，甚至有網友直呼這簡直是救星。

除了稅務優勢，009816在成本結構上也相當具有競爭力。相較於0050或006208的經理費加保管費約0.15%，009816的經保費僅0.097%，約為同類商品的三分之二。雖然新基金的隱藏費用仍需時間驗證，但低成本架構已讓不少精打細算的投資人眼睛一亮。

在選股邏輯上，009816篩選「近四季稅後純益總和大於零」且市值前50大的公司，排除了像過去宏達電或部分虧損的大型股。這點被視為是0050的同質商品但多了獲利過濾機制。對於身在海外或不想處理繁瑣稅務的投資人來說，這樣一檔能自動複利、避免稅務干擾且績效不輸美股大盤的標的，確實提供了「更從容」的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF
