00910 ETF勁揚逾6% 衛星產業利多齊發

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
法人對於太空衛星產業的觀點與展望。(資料來源：摩根士丹利、高盛、瑞銀、摩根大通，第一金投信整理)
第一金太空衛星ETF （00910）9日開高走高，股價勁揚逾6%，主要受惠衛星產業利多齊發。第一金投信指出，2026年全球太空競賽白熱化，帶動資金與投資熱潮，各大投資銀行對產業的關注大幅提升，太空衛星產業進入具備爆發力的科技新賽道。

美國太空總署（NASA）阿提米絲二號（Artemis II）2026年將再度載人重返月球軌道，這次的任務時間長達10天，可望為全球太空衛星產業創造新的里程碑。第一金投信指出，該計畫將從太空船進入地球軌道、執行自由返回軌道繞月飛行任務，及太空船脫離月球返航降落等，預計費時6至10日，繞月任務一旦能夠順利執行，將有助於登月及月球佈建基礎設施，對於支持這項計畫的相關企業，如發展登月器的直覺機器LUNR，及SpaceX供應鏈等股價點火效應可期。根據 NASA 最新的財政年度預算編列，阿提米絲計畫約83億美元，主要用於探索、啟動商業載荷及與載人運輸系統等。

越來越多法人、大型研究機構將太空衛星產業納入追蹤與投資研究領域，近期陸續發布正向投資評估觀點，根據摩根士丹利元月報告指出，太空科技產業投資評價由中性上調至具吸引力，2025年太空產業基礎元年，進入2026年在更高的發射頻率、各國政策支持，及技術成熟度提升下，產業投資潛力受到更大的關注；高盛也直接太空成長動能與AI相當，並受惠AI的資本支出延伸至太空領域，此外，也具備各國軍備競爭地緣政治紅利。

第一金太空衛星ETF（00910）追蹤Solactive太空衛星指數投資，囊括30檔太空衛星關鍵企業，目前前五大成份股包含行星實驗室 8.39%、直覺機器(5.54%、韓國衛星技術5.45%、AST太空通訊5.28%及全球星科技4.81%，涵蓋低軌衛星全產業供應鏈與登月服務。

太空衛星產業相關個股展現「強者恆強」的態勢，今年相關標的股價持續創高，宜留意成份股漲多修正股價波動大，試射等技術調整，加上處於資本投入占比高的創新發展階段等風險，第一金投信建議，投資人可採取「分批佈局、長線續抱」策略，00910第一金太空衛星ETF在各大券商也提供零股投資、定期定額機制，投資人逢大回檔可擇機買進，或增加定期定額扣款頻率，掌握太空經濟與低軌衛星全球佈建長線紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00910第一金太空衛星
相關新聞

00878配息走出陰霾！知美讚「100%填息很驚人」：希望每季維持0.442以上

全台超過161萬名受益人關注的國泰永續高股息（00878）傳來喜訊！財經YouTuber知美近期發布影片指出，國泰投信官網於2026年2月2日公告，00878本季預計配發0.42元現金股利，以公告當日收盤價22.47元計算，年化配息率高達7.48%。 知美認為，這次調高配息的結果明顯優於投資人預期，更象徵00878走出去年配息縮水的陰霾，重回成長軌道。

風向變了…009816成「避稅神隊友」：現金流一進來就被課稅太傷、補充保費繳到心痛

在「一起聊台股ETF（00878、00713、0056、0050……）」臉書社團中，凱基台灣TOP 50（009816）的討論逐漸從「是不是元大台灣50（0050）替代品」轉向更實際的稅務與配置問題。

00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

國泰永續高股息（00878）公告配息0.42，那我2026年第一季股息總額也出爐了，一共是$186,350，比去年同期多了4萬多，今年股息總值一樣上看85萬，如果高股息表現好點股息多配些，甚至可能往9

既生0050何生009816？非零和遊戲…「不配息再投入」優勢：省稅又能追動能

「已經有元大台灣50（0050），還需要凱基台灣TOP 50（009816）嗎？」問題在Threads上被提出後，很快就引來不同角度的回應。原PO直接詢問，「請教大家，請問有0050了還會想買0098

00918、00878、00919打造退休計畫！杉本：配息不低於「這區間」都會抱著

面對通膨時代，如何穩定建立被動收入已成投資人首要課題。知名財經YouTuber杉本近期發布影片，公開持股策略，利用國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918）打造「退休加薪計畫」。目前該組合每月為他創造約34866元的被動收入，總投資殖利率逼近9%。

不想領息只能選009816？其實還有0050連結基金…TISA級別更省錢

那天提到台灣第一檔不配息的市值型ETF...凱基台灣TOP50（009816），然而在這一檔ETF還沒有問世之前，許多不想領配息的投資人有另外一個選擇，那就是「元大台灣五十ETF連結基金」。 連

