投資高評級債正當時 這ETF遠離美國卻有看頭

進入2026年，地緣政治、供應鏈與能源價格的波動，持續拉扯通膨與政策判斷；AI 與科技股在歷經多年上行後的估值也頻被檢視。投資重心因此由單一資產追漲，轉向強調「收益穩定性」與「資產配置韌性」。野村投信表示，在高利率環境下，債券殖利率抬升，高品質債重現中長期配置價值，成為平衡組合風險的重要工具。

澳洲央行（RBA）2025年歲末明確表示，短期內不見降息「在地平線上」，並將 「延長觀望或啟動升息」 作為2026年的主要選項。野村投信表示，澳洲10年期公債殖利率約4.7%–4.8%，在通膨路徑未明與政策偏鷹的背景下，較高的起始殖利率 為中長期配置提供更具吸引力的入場條件，也有助降低持有期間對價格波動的敏感度。對投資人而言，採取分批布局、長期持有的投資方式，有助於在 2026 年的市場環境中攻守兼備。

野村澳洲 10 年期以上主權及類主權債券 ETF（00987B）基金經理人劉璁霖表示，澳洲主權信評持續獲三大機構維持 AAA，政府財政與制度韌性為核心支撐，澳洲是全球僅少數獲三大機構一致 AAA 評等的國家之一，對長線資金具收益水準吸引力，也為投資組合提供穩定現金流，有助於提升整體配置的抗波動能力。該信評與發行體質使主權與州政府等準主權發行體在市場波動期展現較佳的防禦特性，AAA 地位強化避險屬性。

野村澳洲 10 年期以上主權及類主權債券 ETF（00987B）其追蹤 ICE TPEx 澳洲10年期以上主權及類主權債券指數聚焦長天期 的澳洲聯邦公債與州政府等準主權債，為投資人提供以 高信用品質的投資商品。劉璁霖提到，在殖利率處於相對高檔之際，澳洲政府與準主權發行體通常在維持投資等級與高信評的同時，提供相對主權債略高的利差，有助提升整體收益效率。

回顧今年1份，劉璁霖分析，10年期澳洲公債殖利率在4.7% 上下；同期間，市場對2026年 RBA 累積升息 的隱含機率升高，並將 1/28 CPI 視作後續決策的關鍵分水嶺。劉璁霖進一步指出，若通膨黏性超過預期，RBA 年內再度升息的押注可能升溫，對澳幣形成支撐、對長端殖利率構成上檔牽引。在殖利率相對高檔的環境下，長天期高評級債的收息基礎與評價條件明顯改善。以澳洲為例，10 年期公債約 4.7% 的起點，相較近十年多數時段具優勢，提供中長期配置更清晰的「風險調整後報酬」框架；同時，當政策路徑轉向或景氣走弱時，長天期對利率下行的價格敏感度，可為投資組合創造潛在資本利得並提升整體抗震性。

劉璁霖表示，00987B配置邏輯是以主權債＋類主權債並重的長天期澳洲債作為核心；在 AAA 主權背書與州政府等準主權分散下，兼顧信用品質與收益效率。在當前殖利率區間，長天期澳洲債不再僅是被動防守；當利率循環轉向（降息或景氣趨緩）時，長端對利率的敏感度亦提供策略彈性。投資人可依風險承受度採取分批布局、長期持有，將長天期高評級澳洲債作為核心債券部位，以平衡波動並強化現金流。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。