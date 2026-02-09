快訊

高市旋風獨霸！日本將重回自民黨「一強時代」？

台股封關倒數兩天！台積電平新高、千金股遍地開花

蘋果密集發動「新品攻勢」！iPhone 17e平價版將亮相、再推iPad與Mac

AI 投資熱潮加速 市值型主動式ETF布局時機到

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

美股財報季正式展開，市場高度關注科技巨頭的營運表現與未來展望。四大CSP中，Meta與微軟率先公佈財報，分別繳出營收599億美元、年增24%，813億美元、年增17%的亮眼表現。野村投信指出，近期美國科技股因股價大幅震盪，使電子類股面臨短線修正壓力。然而，從多家國際AI領導企業的財報與展望來看，產業基本面依然維持正向，中長期成長動能並未改變。

然而，市場焦點卻轉向微軟雲端業務Azure，其本季營收成長較上季略為放緩，引發投資人對AI發展的疑慮，也使整體科技股股價短線承壓。野村投信分析，科技巨頭的核心競爭力及AI發展題材依舊穩固，隨著資金近日開始回流電子族群，相關指標個股的技術線型也轉為偏多，AI供應鏈在農曆年後重新回到市場主流的機率高。Meta與微軟皆上修2026年資本支出預期，顯示在AI基礎建設上的投入仍持續擴張。即便短期AI相關業務增速出現放緩，本業穩健的獲利能力仍足以支撐其長期AI布局。近期科技股股價的回檔更偏向於漲多後的估值修正，而非基本面轉弱，對AI發展無須過度悲觀。

野村臺灣增強50主動式ETF（00985A)經理人林浩詳分析指出，同樣受到美國科技股修正影響，2025年表現亮眼的老AI族群在今年以來承受較大賣壓，股價表現疲弱。不過可以發現，市場資金並未全面撤離AI題材，包括CoWoS、CCL與記憶體等具備缺貨漲價題材的產業，2026年股價表現相當亮眼，顯示資金仍集中在AI主軸之中。

另一方面，林浩詳指出，部分資金自電子類股流出後，開始轉向評價相對較低、具轉機題材的傳產族群。其中，重電類股在台美15%稅率敲定後迎來明顯出口利多，加上AI帶動電力基礎建設需求持續升溫，重電產業的長線成長故事再度受到市場關注。此外，塑膠族群中，樹脂產品作為CCL的關鍵原料之一，近期也受惠於CCL強勁需求而出現報價同步上漲，也推升相關個股股價表現。重電與塑膠類股甚至打敗很多電子次產業，成為今年以來表現強勢的次產業之一。

林浩詳表示，AI剛性需求支撐大盤，整體經濟基本面依然穩健。市場的核心驅動力來自AI需求的結構性爆發，這非短期炒作，而且長期產業典範轉移。近期注意農曆年前賣壓、記憶體缺料與漲價是否影響消費性電子需求及企業資本支出。台股目前有非常多元的投資題材，投資人不妨採主動式ETF策略布局，一方面繼續持有具備明確缺貨漲價題材的CoWoS、CCL與記憶體類股的部位，同時也可留意長期成長性仍佳的老AI族群的逢低布局機會，並可在市場震盪期間，透過部份資金配置，參與傳產族群在資金輪動下的行情。

隨著台股位於歷史相對高檔、企業獲利進入篩選期，主動式台股 ETF 的策略性選股優勢將更加凸顯，結合 ETF 低門檻、透明、流動性佳的特性，主動 ETF 已成為想兼顧風險控管與成長潛力的投資人，在新一年格局下不容忽視的新趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

三星HBM4晶片將供貨輝達 全球首款第六代高頻寬記憶體下周出貨

南亞迎轉單春節不停機 AI相關業務比重將拉升

記憶體漲價 網通廠轉嫁成本

同樣砸錢搞AI 為何Meta笑了、微軟卻讓投資人焦慮？

相關新聞

00878配息走出陰霾！知美讚「100%填息很驚人」：希望每季維持0.442以上

全台超過161萬名受益人關注的國泰永續高股息（00878）傳來喜訊！財經YouTuber知美近期發布影片指出，國泰投信官網於2026年2月2日公告，00878本季預計配發0.42元現金股利，以公告當日收盤價22.47元計算，年化配息率高達7.48%。 知美認為，這次調高配息的結果明顯優於投資人預期，更象徵00878走出去年配息縮水的陰霾，重回成長軌道。

風向變了…009816成「避稅神隊友」：現金流一進來就被課稅太傷、補充保費繳到心痛

在「一起聊台股ETF（00878、00713、0056、0050……）」臉書社團中，凱基台灣TOP 50（009816）的討論逐漸從「是不是元大台灣50（0050）替代品」轉向更實際的稅務與配置問題。

00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

國泰永續高股息（00878）公告配息0.42，那我2026年第一季股息總額也出爐了，一共是$186,350，比去年同期多了4萬多，今年股息總值一樣上看85萬，如果高股息表現好點股息多配些，甚至可能往9

既生0050何生009816？非零和遊戲…「不配息再投入」優勢：省稅又能追動能

「已經有元大台灣50（0050），還需要凱基台灣TOP 50（009816）嗎？」問題在Threads上被提出後，很快就引來不同角度的回應。原PO直接詢問，「請教大家，請問有0050了還會想買0098

00918、00878、00919打造退休計畫！杉本：配息不低於「這區間」都會抱著

面對通膨時代，如何穩定建立被動收入已成投資人首要課題。知名財經YouTuber杉本近期發布影片，公開持股策略，利用國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918）打造「退休加薪計畫」。目前該組合每月為他創造約34866元的被動收入，總投資殖利率逼近9%。

不想領息只能選009816？其實還有0050連結基金…TISA級別更省錢

那天提到台灣第一檔不配息的市值型ETF...凱基台灣TOP50（009816），然而在這一檔ETF還沒有問世之前，許多不想領配息的投資人有另外一個選擇，那就是「元大台灣五十ETF連結基金」。 連

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。