凱基00981T第2次配息期前公告 每受益權單位擬配發0.056元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

凱基雙核收息債股平衡ETF基金 （00981T），迎來掛牌上市以來第2次配息期前公告，每受益權單位擬配發0.056元，預計2月26日除息，3月25日發放，有意參與除息的投資人，2月25日為最後買進日。

平衡凱基雙核收息（00981T）ETF研究團隊表示，美國聯準會主席換人在即，川普點名聯準會前理事華許為下任聯準會主席，川普干預引發市場對聯準會獨立性與利率政策不確定性的憂慮，導致資本市場震盪，美國股市修正。預期下一次降息較有可能的時間會落在5月聯準會主席換屆之後，且預估今年降息空間大約介於1-2碼，緩步降息趨勢不變，債券殖利率仍具吸引力，但上半年降息預期低，債券資產大幅產生資本利得之機會有限，今年債券應仍以息收為主要報酬來源。

至於股市方面，全球AI產業蓬勃發展，儘管短線偶有波動，但預計美、台股市將維持向上走勢，而美國聯準會對於經濟由保守轉為偏向樂觀的看法，亦支撐股市溫和走升。根據最新數據， S&P 500指數2026年全年獲利成長率預計為14.7%，美股今年上漲空間將由獲利成長所推動，在經濟展望樂觀、貨幣政策保持溫和偏鴿情境下，今年牛市續航仍可期。

全台首檔結合7成全球BBB級投資等級債券與3成台股25大上市公司的平衡凱基雙核收息ETF收益來源不僅有債券票息，也可包含股票部位的股利所得，配息來源多元化。後續如美國聯準會持續降息，導致債券ETF的債息收入走低，00981T可藉由股債價格的上漲空間，創造資本利得機會，降低息收下滑帶來的影響。即使降息進入停滯階段，平衡凱基雙核收息仍因同時配置股票與債券，相對能以股票部位的成長動能支撐整體組合表現，在債券部位價格動能不足時，讓投資收益更為多元。

若台股續旺，平衡凱基雙核收息3成股票部位聚焦台股25強，掌握台股成長動能；而在股市震盪時，其布局7成的BBB級債券部位則有望降低波動度，展現相對抗跌特性，是想要多元資產配置以降低波動度、但又期待資本利得成長之長期投資人的優選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國聯準會 債券ETF 降息 00981T平衡凱基雙核收息
