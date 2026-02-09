風向變了…009816成「避稅神隊友」：現金流一進來就被課稅太傷、補充保費繳到心痛

在「一起聊台股ETF（00878、00713、0056、0050……）」臉書社團中，凱基台灣TOP 50（009816）的討論逐漸從「是不是元大台灣50（0050）替代品」轉向更實際的稅務與配置問題。尤其對已經碰到54C補充保費門檻的族群來說，是否配息，開始成為選擇ETF時的重要分水嶺，不少回文都圍繞在「現金流一進來就被課稅」的真實痛點上。

有投資人直接點出自身狀況，並說明調整配置的原因，「感謝，我現在54C已經爆了，所以市值型ETF暫停購入0050，預計2月起改買009816」。回應並非單純追逐新商品，而是基於既有稅務負擔下的實務選擇，也反映出避稅族群對不配息再投入設計的高度敏感。

009816不少留言將焦點放在「不配息再投入」這件事上。有人直言，「009816嚴格來說算是半主動式，不配息再投入才是他最大的亮點。」對高所得或54C族群而言，沒有現金股利入帳，就代表不會額外觸發補充保費與相關稅負。

資金能否完整留在ETF內部滾動，是回文中反覆被提及的重點。對這類投資人來說，不配息再投入不只是產品特色，而是直接影響實際報酬與稅後結果的關鍵設計。

也有投資人嘗試拉開視角，提醒大家不要把選擇變成非黑即白，「股市投資不是單選題，可以複選，偏好 1.股息自動再投入 2.節稅 可選，但績效好壞，沒有放個3、5、10年，沒人能預知」，不少人已把009816視為配置工具之一，而非單純與0050做短期輸贏比較。

009816之所以能精準擊中「54C爆表」族群的痛點，核心仍在於其「不配息、股息自動再投入」的產品機制。對尋求稅務優化與資產增值的避稅族群而言，這樣的設計，正好符合他們當前最在意的配置需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。