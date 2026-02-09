00878配息走出陰霾！知美讚「100%填息很驚人」：希望每季維持0.442以上

＊原文時間2月5日。

全台超過161萬名受益人關注的國泰永續高股息（00878）傳來喜訊！財經YouTuber知美近期發布影片指出，國泰投信官網於2026年2月2日公告，00878本季預計配發0.42元現金股利，以公告當日收盤價22.47元計算，年化配息率高達7.48%。

知美認為，這次調高配息的結果明顯優於投資人預期，更象徵00878走出去年配息縮水的陰霾，重回成長軌道。

走出配息縮水陰影 知美：表現正趨於滿意

回顧去年，00878因配息金額從第一季0.5元縮水至第四季0.4元，降幅高達20%，一度引發社群熱烈討論與批評。

知美直言，這次調高至0.42元，雖然相較2025年平均每季配息0.4425元仍有約5.08%的微幅衰退，但狀況已顯著改善。

他認為，單純提升配息已不足以滿足市場，00878未來若能穩定維持在每季0.4425元以上，才稱得上是令投資人真正滿意的成績。

100%填息表現：穩定的祕密藏在「三年均值」

知美在分析中強調，00878最吸引投資人的並非短期超高殖利率，而是其「成立以來100%填息」的驚人紀錄。

他指出，這份穩定性來自其選股邏輯：00878並非追求單年爆發，而是參考「最近三年平均殖利率」，並額外排除股價波動劇烈的景氣循環股。

知美提醒投資人：「配息金額剛剛好，長期填息表現才會好」，比起動輒20%卻難以填息的標的，00878的設計更符合追求穩定現金流的存股族。

月領1萬、3萬要幾張？成本精算公開

隨著配息調升，達成「加薪目標」的門檻也隨之降低。知美精算後得出最新數據：

月領1萬元目標：需持有72張00878，以目前市價22.47元計算，投入成本約160萬5010元。 月領3萬元目標：需持有215張，總投入成本約481萬5007元。

知美也分享自己的實戰進度，目前她已採取定期定額方式持有43張，在161萬名受益人中，持股張數已領先超過151萬名投資人。根據數據，全體受益人中有74.743%的人持有不到10張，顯示大多數人仍處於起步階段。

進場建議：不看漲跌 用閒錢參與市場

針對進場時機，知美分析目前00878年線價格約在21.21元，而目前市價22.47元落在7%至8%殖利率區間，屬於「合理但非特別甜」的價格。

他語重心長地建議投資人，與其預測股價或等待大跌，不如先備妥緊急避難金，利用「掉到水溝也不心疼」的閒錢定期定額，親自參與市場，才能享受長期複利帶來的成果。

◎感謝 知美JiMMY 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。