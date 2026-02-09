快訊

00878配息走出陰霾！知美讚「100%填息很驚人」：希望每季維持0.442以上

聯合新聞網／ 知美Jimmy
00878配息走出陰霾。圖/本報資料照片
＊原文時間2月5日。

全台超過161萬名受益人關注的國泰永續高股息（00878）傳來喜訊！財經YouTuber知美近期發布影片指出，國泰投信官網於2026年2月2日公告，00878本季預計配發0.42元現金股利，以公告當日收盤價22.47元計算，年化配息率高達7.48%。

知美認為，這次調高配息的結果明顯優於投資人預期，更象徵00878走出去年配息縮水的陰霾，重回成長軌道。

走出配息縮水陰影 知美：表現正趨於滿意

回顧去年，00878因配息金額從第一季0.5元縮水至第四季0.4元，降幅高達20%，一度引發社群熱烈討論與批評。

知美直言，這次調高至0.42元，雖然相較2025年平均每季配息0.4425元仍有約5.08%的微幅衰退，但狀況已顯著改善。

他認為，單純提升配息已不足以滿足市場，00878未來若能穩定維持在每季0.4425元以上，才稱得上是令投資人真正滿意的成績。

100%填息表現：穩定的祕密藏在「三年均值」

知美在分析中強調，00878最吸引投資人的並非短期超高殖利率，而是其「成立以來100%填息」的驚人紀錄。

他指出，這份穩定性來自其選股邏輯：00878並非追求單年爆發，而是參考「最近三年平均殖利率」，並額外排除股價波動劇烈的景氣循環股。

知美提醒投資人：「配息金額剛剛好，長期填息表現才會好」，比起動輒20%卻難以填息的標的，00878的設計更符合追求穩定現金流的存股族。

月領1萬、3萬要幾張？成本精算公開

隨著配息調升，達成「加薪目標」的門檻也隨之降低。知美精算後得出最新數據：

月領1萬元目標：需持有72張00878，以目前市價22.47元計算，投入成本約160萬5010元。

月領3萬元目標：需持有215張，總投入成本約481萬5007元。

知美也分享自己的實戰進度，目前她已採取定期定額方式持有43張，在161萬名受益人中，持股張數已領先超過151萬名投資人。根據數據，全體受益人中有74.743%的人持有不到10張，顯示大多數人仍處於起步階段。

進場建議：不看漲跌 用閒錢參與市場

針對進場時機，知美分析目前00878年線價格約在21.21元，而目前市價22.47元落在7%至8%殖利率區間，屬於「合理但非特別甜」的價格。

他語重心長地建議投資人，與其預測股價或等待大跌，不如先備妥緊急避難金，利用「掉到水溝也不心疼」的閒錢定期定額，親自參與市場，才能享受長期複利帶來的成果。

◎感謝 知美JiMMY 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

知美Jimmy

全台超過161萬名受益人關注的國泰永續高股息（00878）傳來喜訊！財經YouTuber知美近期發布影片指出，國泰投信官網於2026年2月2日公告，00878本季預計配發0.42元現金股利，以公告當日收盤價22.47元計算，年化配息率高達7.48%。 知美認為，這次調高配息的結果明顯優於投資人預期，更象徵00878走出去年配息縮水的陰霾，重回成長軌道。

風向變了…009816成「避稅神隊友」：現金流一進來就被課稅太傷、補充保費繳到心痛

在「一起聊台股ETF（00878、00713、0056、0050……）」臉書社團中，凱基台灣TOP 50（009816）的討論逐漸從「是不是元大台灣50（0050）替代品」轉向更實際的稅務與配置問題。

00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

國泰永續高股息（00878）公告配息0.42，那我2026年第一季股息總額也出爐了，一共是$186,350，比去年同期多了4萬多，今年股息總值一樣上看85萬，如果高股息表現好點股息多配些，甚至可能往9

既生0050何生009816？非零和遊戲…「不配息再投入」優勢：省稅又能追動能

「已經有元大台灣50（0050），還需要凱基台灣TOP 50（009816）嗎？」問題在Threads上被提出後，很快就引來不同角度的回應。原PO直接詢問，「請教大家，請問有0050了還會想買0098

00918、00878、00919打造退休計畫！杉本：配息不低於「這區間」都會抱著

面對通膨時代，如何穩定建立被動收入已成投資人首要課題。知名財經YouTuber杉本近期發布影片，公開持股策略，利用國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918）打造「退休加薪計畫」。目前該組合每月為他創造約34866元的被動收入，總投資殖利率逼近9%。

不想領息只能選009816？其實還有0050連結基金…TISA級別更省錢

那天提到台灣第一檔不配息的市值型ETF...凱基台灣TOP50（009816），然而在這一檔ETF還沒有問世之前，許多不想領配息的投資人有另外一個選擇，那就是「元大台灣五十ETF連結基金」。 連

