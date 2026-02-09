既生0050何生009816？非零和遊戲…「不配息再投入」優勢：省稅又能追動能

「已經有元大台灣50（0050），還需要凱基台灣TOP 50（009816）嗎？」問題在Threads上被提出後，很快就引來不同角度的回應。原PO直接詢問，「請教大家，請問有0050了還會想買009816嗎？謝謝想說蠻類似的東西，但剛上市是不是可以期待一下？」但回文的走向，並沒有把焦點放在「像不像」。

有回覆直白表示，「他們是不一樣的東西啊」，接著從規則面切入，列出三個重點。像是009816採用「動能因子：相信強勢股會更強」，會「計算個股目前的股價佔最近52週最高價的比例」，但也提醒「當趨勢反轉時跌幅也會加重」，先把好壞兩面都說清楚。

在獲利條件上「近四季稅後純益總和>0」，這讓部分不賺錢的公司被排除，但同時也點出限制，「不賺錢的公司不代表不會漲」，甚至直言「009816 就可能會排除這種景氣循環股」，並非完美無缺。

第三個差異則落在配息結構。「不配息再投入節省稅費」被點名為一項特色，回文提到「單次股息超過兩萬會被課稅這個問題」，也補充「未來很難保不會再重啟」，這讓部分人把009816視為與0050不同用途的工具。

「既生0050，何生009816」並非零和遊戲，關鍵在於稅務與現金流需求。009816不配息再投入設計能節省稅費與補充保費，具獨特防禦價值；若無現金流壓力，其多因子篩選機制值得納入配置。同時持有兩檔，等同擁抱「純市值」穩健與「動能因子」成長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。