日股迎政策順風期 日本 ETF 與正2策略靈活卡位

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

隨著日本首相高市早苗領導的執政聯盟在眾議院選舉中取得壓倒性勝利，政治不確定性大幅消除，加上高市積極推動以財政政策轉向、能源自主與科技立國為核心的經濟施政方向，市場多將此政策取向視為日本新版的「早苗經濟學（Sanaenomics）」，為日本經濟與資本市場注入明確方向動能，市場普遍看好日經225指數與東證指數（TOPIX）中長期表現。

高市在取得執政聯盟穩定支持後，日本政策決策效率明顯提升，市場解讀，日本正由過往漸進式改革，轉向具方向性與執行力的成長型政策週期。政府透過新成立的日本成長戰略本部統籌經濟政策，並藉由成長戰略會議與跨部會工作機制，聚焦AI、半導體、造船、量子運算、防衛等17個戰略重點領域，系統性引導官民資源投入中長期成長產業。

在負責任且積極的財政政策架構下，日本政策主軸已由短期景氣對策，轉向強化供應鏈韌性與關鍵技術自主，市場普遍預期，此一政策組合將提升企業投資能見度，並促使資本支出決策加速落地。隨政策方向明確化與可預期性提高，日本企業獲利結構有望進一步邁向投資驅動型成長循環，為日股中長期評價提供基本面支撐。

富邦日本ETF（00645）經理人謝恩雅表示，在執政聯盟穩定、政策主導權明確的情況下，市場解讀，日本經濟可望出現三項結構性利多：第一，政策效率提升，有助推動能源結構調整與核能相關政策討論，提升製造業用電穩定度與成本可預期性；第二，科技投資紅利加速落地，半導體與 AI 相關補貼政策具延續性，市場預期將帶動日本科技供應鏈升級，並逐步反映於企業獲利；第三，軍民技術融合效應升溫，隨防衛設備出口限制逐步鬆綁，重工、精密機械與高階材料產業的中長期成長動能有望浮現。

在投資策略上，富邦投信指出，面對日本結構性成長契機，投資人可依不同市場情境進行多元配置。富邦日本ETF採匯率避險設計，有助降低日圓短期波動對投資報酬的干擾，適合在日圓走勢不確定、但看好日本股市基本面的投資人，作為核心配置或穩健型資產布局工具。

若投資人風險承受度較高、看好政策利多與企業獲利推升下的波段行情，則可搭配布局富邦日本正2ETF（00640L），透過槓桿設計放大日股上漲動能，把握政策明朗、資金回流所帶來的指數彈升機會，提升整體投資組合的進攻彈性。

展望2026年，在強勢領導與政策方向清晰的帶動下，日本經濟有望邁向全面復甦。富邦投信建議，投資人可依自身風險屬性，靈活運用匯率避險型日本ETF與正向槓桿型日本ETF，兼顧配置與成長機會，在「早苗時代」提前卡位日本長線成長紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 資本市場
