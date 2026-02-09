00878與00919領軍…第一季股息18.6萬！存股哥清單全公開：0050助攻月月配現金流

國泰永續高股息（00878）公告配息0.42，那我2026年第一季股息總額也出爐了，一共是$186,350，比去年同期多了4萬多，今年股息總值一樣上看85萬，如果高股息表現好點股息多配些，甚至可能往90萬靠近。

以下是各標的股息，每一份股息通知書我都有公告並收錄在精選限動中，我從2023年中開始就把所有收到的股息通知書進行收錄，我認為這才是對自己跟對各位負責的態度，而不是我講一堆但自己卻拿不出任何成績單。

元大台灣50（0050）：$7,150 元大高股息（0056）：$36,370 元大台灣高息低波（00713）：$8,110 群益台灣精選高息（00919）：$34,020 00878:$88,200 復華台灣科技優息（00929）：$12,500 $186,350

從上可以看到個人股息構成佔比最大的還是00878，畢竟是我的頭號王牌目前持有210張，0050在上半年也貢獻了一點股息，讓我可以突破18萬，換個角度看0050其實對月月配股息現金流也有輔助效果。

接下來還是保持相同節奏，專注於提升現有部位的張數，我在想也許2年後股息總值可以機會突破100萬了。

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。