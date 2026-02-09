00918、00878、00919打造退休計畫！杉本：配息不低於「這區間」都會抱著

面對通膨時代，如何穩定建立被動收入已成投資人首要課題。知名財經YouTuber杉本近期發布影片，公開持股策略，利用國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918）打造「退休加薪計畫」。目前該組合每月為他創造約34866元的被動收入，總投資殖利率逼近9%。

規模與配息PK：00919成長驚人、00918成年化殖利率黑馬

杉本指出，以1月22日股價基準分析，00878資產規模已達4620億元的「巨獸等級」；而00919自2022年上市以來，規模迅速突破4200億元。

雖然三檔ETF產業分布不同，00919與00918偏重半導體及金融，00878則以金融與電腦周邊為主，但皆展現優異的配息能力。最新數據顯示，00919與00918年化殖利率分別達9%與9.6%，00878則穩定維持在7%。

避開二代健保陷阱：54C占比是扣費關鍵

針對股友最關心的健保扣費問題，杉本提醒，單次股利超過2萬元即會被扣稅，但關鍵在於「54C股利所得」占比。

杉本指出，00919最新配息的54C占比高達100%，建議持股不超過37張（約88萬元）；00878的54C占比僅48.48%，避稅空間最大，可存至103張（約234.8萬元）；00918占比則為82.83%，建議控制在42張內（約97.8萬元）。

杉本實戰清單：總投入465萬換月薪3.4萬

杉本透露目前持股比例：00919持股100張、00878持股70張、00918持股40張，總投入成本約465.7萬元。

換算下來，00919每月貢獻18000元，00878貢獻9333元，00918貢獻7533元。杉本強調，這套組合是為了建立穩定的被動收入，因此更看重每月總配息而非帳面損益。

他的短期目標是將三檔各補齊至100張，預期每月領息能穩定維持在45000元左右。

進場時機評估：便宜、合理、昂貴價位精算

針對想進場的投資人，杉本利用個人精算公式算出目前的股價位階（以近期股價參考）：

00919：合理價21.6元（目前23.8元偏昂貴）。 00878：合理價21元（目前22.8元偏昂貴）。 00918：合理價22.5元（目前23.3元接近合理區間）。

杉本語重心長地提醒，目前ETF動輒9%以上的年化殖利率未必是長期趨勢，最終應會回歸個股殖利率6%的常態。

他個人設定的底線是：只要00919、00918每季配息0.45元以上、00878配息0.4元以上，就會繼續存下去，否則將停止買進。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。