不想領息只能選009816？其實還有0050連結基金…TISA級別更省錢

那天提到台灣第一檔不配息的市值型ETF...凱基台灣TOP50（009816），然而在這一檔ETF還沒有問世之前，許多不想領配息的投資人有另外一個選擇，那就是「元大台灣五十ETF連結基金」。

連結基金顧名思義就是以一般共同基金的形式購入ETF，讓投資人以不同的商品樣式及通路購買到內容一樣的投資標的。

這裡面最讓人產生疑問的是，共同基金要收一次管理費，ETF也要收管理費，那不就被扒了兩層皮，但是金管會在《證券投資信託基金管理辦法》第22條規定「基金投資於證券投資信託事業本身經理之基金時，不得收取經理費。」

所以不論是以前的一般級別或近期政府推廣的TISA級別，0050連結基金都不會被重複收取經理費；此外，TISA級別基金甚至還會在經理費上面打五折，因此投資人可以用更少的費用購買到一樣內容的投資商品。

若以2025年7月左右TISA級別的0050連結基金上市的時間開始跟0050比較的話，發現績效確實有比0050高。

但是也有一說認為基金為了應付投資人贖回的壓力，會在總金額裡留比較多的現金，因此會產生所謂的追蹤誤差而影響到投資績效。我想上面的顧慮不是沒有道理，不過就讓時間來驗證實際的績效如何了！

◎感謝 Andyworld理財&家庭記事簿 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。