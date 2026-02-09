00878用6年存210張！總股息破71萬…存股哥「資產滾資產」一年狂增83張

存國泰永續高股息（00878）邁入第六年了，這段時間累積了210張，本季股息$88,200，加上過去所有股息總額為$718,430，目前帳面獲利則是$510,300（11.99%）。

看了一下去年同期我是以127張參加除息，也就是說一整年的時間我買了83張00878，以前我也很難想像為什麼有人可以一次買個十幾二十張股票，直到我自己也成為這樣的人，才明白靠資產存資產的奧秘之處。

以我過去領3-4萬的薪水，要在一年內存那麼多股票是不可能的事，於是我開始使用信貸、質押這樣的工具去加速資產的累積，我有越多資產就能創造更大的現金流，股息再投入之外，我也有更彈性的槓桿空間。

除了工具的使用，我認為心態也需要去調整，並不是說槓桿用下去你就可以一夜致富，更何況現在還是很多人把一兩年就當成長期持有來看待，否則我也不會在去年收到一堆「高股息怎麼都不漲」這樣的訊息。

從我的第一筆槓桿到現在過了也近8年，我也是有耐心的去持有、股息再投入，有空間就穩定加上槓桿 ，整體配置也是慢慢去調整，才組合出目前我認為最適合我的配置。

很多事都不是在短期內就能看出效果，這也是我的帳號一直在宣揚的其中一個主要理念，多點耐心做好自己份內能做的事，剩下的時間會幫你證明一切。

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。