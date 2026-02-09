ETF 00981T 2月26日除息 每單位配0.056元

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基投信發行凱基雙核收息債股平衡 ETF (00981T)預計2月26日除息，3月25日發放。（凱基投信/提供）
凱基投信發行凱基雙核收息債股平衡 ETF (00981T)預計2月26日除息，3月25日發放。（凱基投信/提供）

全台首檔結合七成全球BBB級投資等級債券與三成台股25大上市公司的平衡凱基雙核收息 （00981T），收益來源不僅有債券票息，亦可包含股票部位的股利所得，配息來源多元化！平衡凱基雙核收息（00981T）ETF即將迎來掛牌上市以來第二次配息期前公告出爐，每受益權單位擬配發0.056元，預計2月26日除息，3月25日發放，有意參與除息的投資人，2月25日為最後買進日。

美國聯準會主席換人在即，美國總統川普點名聯準會前理事華許為下任聯準會主席，川普干預引發市場對聯準會獨立性與利率政策不確定性的憂慮，導致資本市場震盪，美國股市近期偶有修正。預期下一次降息較有可能的時間會落在5月聯準會主席換屆之後，緩步降息趨勢不變，債券殖利率仍具吸引力，但上半年降息預期低，債券資產大幅產生資本利得之機會有限，今年債券應仍以息收為主要報酬來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981T平衡凱基雙核收息
延伸閱讀

華許AI催動降息說 學者搖頭

蔡明彥專欄／低基期科技股 風險可控

華許主張AI短期內能為降息創造空間 多數學院派經濟學者不以為然

FED主席與市場信心

相關新聞

既生0050何生009816？非零和遊戲…「不配息再投入」優勢：省稅又能追動能

「已經有元大台灣50（0050），還需要凱基台灣TOP 50（009816）嗎？」問題在Threads上被提出後，很快就引來不同角度的回應。原PO直接詢問，「請教大家，請問有0050了還會想買0098

00918、00878、00919打造退休計畫！杉本：配息不低於「這區間」都會抱著

面對通膨時代，如何穩定建立被動收入已成投資人首要課題。知名財經YouTuber杉本近期發布影片，公開持股策略，利用國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）與大華優利高填息30（00918）打造「退休加薪計畫」。目前該組合每月為他創造約34866元的被動收入，總投資殖利率逼近9%。

不想領息只能選009816？其實還有0050連結基金…TISA級別更省錢

那天提到台灣第一檔不配息的市值型ETF...凱基台灣TOP50（009816），然而在這一檔ETF還沒有問世之前，許多不想領配息的投資人有另外一個選擇，那就是「元大台灣五十ETF連結基金」。 連

00878用6年存210張！總股息破71萬…存股哥「資產滾資產」一年狂增83張

存國泰永續高股息（00878）邁入第六年了，這段時間累積了210張，本季股息$88,200，加上過去所有股息總額為$718,430，目前帳面獲利則是$510,300（11.99%）。 看了一下去

剔除虛胖＋動能加碼！009816「不配息」省稅費…棒棒：只選會賺錢的龍頭股

最近這一檔凱基台灣TOP 50（009816）好像很紅？ 研究了一下發現，真的是直擊元大台灣50（0050）而來，幫大家整理了幾個特點: 剔除虛胖 只留獲利龍頭 不同於0050只看市值，0098

00757換股009815！達人曝「低點狂加碼」：相信巨頭、撐過陣痛期有大豐收

版主不是很願意公開投資哪些標的，擔心有人跟單但卻沒有版主長期待在市場裡的決心，帳面短期虧損就急得如熱鍋上的螞蟻。前一篇文章，版主公開出清00757轉進009815，主因是多年前有版友跟著版主一起投資00757，所以版主認為有義務公開此次換股。 事情就是這麼巧，剛建倉009815，美國軟體股就迎來一波修正，跟著版主一起投入009815的版友帳面立刻陷入虧損窘境。 這次大跌的引爆點是 AI 巨頭 Anthropic 推出了一款針對法律等專業領域的自動化AI工具，市場擔心這些AI工具會取代傳統的訂閱型軟體，導致軟體業最核心的獲利模式面臨崩潰風險。在過去兩年AI熱潮中，許多軟體股的股價被推的很高，當市場發現AI對某些軟體企業構成威脅時，原本的高估值當然迅速修正。估值修正不是代表科技倒退或AI末日，而是資金正在尋找這場AI競賽的真正贏家。

