ETF 00981T 2月26日除息 每單位配0.056元

全台首檔結合七成全球BBB級投資等級債券與三成台股25大上市公司的平衡凱基雙核收息 （00981T），收益來源不僅有債券票息，亦可包含股票部位的股利所得，配息來源多元化！平衡凱基雙核收息（00981T）ETF即將迎來掛牌上市以來第二次配息期前公告出爐，每受益權單位擬配發0.056元，預計2月26日除息，3月25日發放，有意參與除息的投資人，2月25日為最後買進日。

美國聯準會主席換人在即，美國總統川普點名聯準會前理事華許為下任聯準會主席，川普干預引發市場對聯準會獨立性與利率政策不確定性的憂慮，導致資本市場震盪，美國股市近期偶有修正。預期下一次降息較有可能的時間會落在5月聯準會主席換屆之後，緩步降息趨勢不變，債券殖利率仍具吸引力，但上半年降息預期低，債券資產大幅產生資本利得之機會有限，今年債券應仍以息收為主要報酬來源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。