快訊

簡立峰專欄／Moltbook爆紅 AI分身如何重塑人機關係

台中男尾牙抽到萬元紅包...結果半路噴掉 結局曝光「他欣喜若狂」

代理亂象／2學期換8教師 師資荒失控損害學生受教權

聽新聞
0:00 / 0:00

剔除虛胖＋動能加碼！009816「不配息」省稅費…棒棒：只選會賺錢的龍頭股

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
全台首檔不配息ETF 009816，主打剔除虧損虛胖股、動能加碼強勢股並享免稅費優勢，是比傳統市值型更具攻擊力的野心之作。中央社
全台首檔不配息ETF 009816，主打剔除虧損虛胖股、動能加碼強勢股並享免稅費優勢，是比傳統市值型更具攻擊力的野心之作。中央社

最近這一檔凱基台灣TOP 50（009816）好像很紅？

研究了一下發現，真的是直擊元大台灣50（0050）而來，幫大家整理了幾個特點:

剔除虛胖 只留獲利龍頭

不同於0050只看市值，009816加入「稅後純益>0」過濾網，確保成分股不只是大，還得「會賺錢」，避開虧損的虛胖大牛股。

動能加碼 具攻擊性的市值型

當台積電權重達上限時，溢出的資金不再平分，而是優先分配給「動能最強」的前20%強勢股，在多頭市場中比一般市值型更有爆發力。

省下稅費 強調複利

不配息=免繳股利所得稅、免二代健保費。股息直接滾入淨值，除了省稅更省下再投入的交易手續費，讓每一分錢都留在帳上滾複利。

簡而言之，009816就是一檔比傳統市值型「更有野心」的ETF。這檔也是台股市場中首檔不配息的ETF，也算里程碑，之後的表現，就讓我們拭目以待吧。

溫馨提醒：以上僅為個人心得，非任何形式個股買賣建議，投資之前請獨立思考為自己負責喔！

◎感謝 棒棒的理財失控週記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50 ETF 市值型
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

高市早苗大勝！自民黨狂掃316席…日股復興行情點火 法人點名00954最受惠

台指期夜盤狂噴850點！費半漲5.7％太狂…別等回檔009816直接鎖住主升段

抱股過年該不該？三明治先生：怕跌10％不如怕「賣掉後指數直衝3萬5」

00757換股009815！達人曝「低點狂加碼」：相信巨頭、撐過陣痛期有大豐收

相關新聞

剔除虛胖＋動能加碼！009816「不配息」省稅費…棒棒：只選會賺錢的龍頭股

最近這一檔凱基台灣TOP 50（009816）好像很紅？ 研究了一下發現，真的是直擊元大台灣50（0050）而來，幫大家整理了幾個特點: 剔除虛胖 只留獲利龍頭 不同於0050只看市值，0098

00757換股009815！達人曝「低點狂加碼」：相信巨頭、撐過陣痛期有大豐收

版主不是很願意公開投資哪些標的，擔心有人跟單但卻沒有版主長期待在市場裡的決心，帳面短期虧損就急得如熱鍋上的螞蟻。前一篇文章，版主公開出清00757轉進009815，主因是多年前有版友跟著版主一起投資00757，所以版主認為有義務公開此次換股。 事情就是這麼巧，剛建倉009815，美國軟體股就迎來一波修正，跟著版主一起投入009815的版友帳面立刻陷入虧損窘境。 這次大跌的引爆點是 AI 巨頭 Anthropic 推出了一款針對法律等專業領域的自動化AI工具，市場擔心這些AI工具會取代傳統的訂閱型軟體，導致軟體業最核心的獲利模式面臨崩潰風險。在過去兩年AI熱潮中，許多軟體股的股價被推的很高，當市場發現AI對某些軟體企業構成威脅時，原本的高估值當然迅速修正。估值修正不是代表科技倒退或AI末日，而是資金正在尋找這場AI競賽的真正贏家。

抱股過年該不該？三明治先生：怕跌10％不如怕「賣掉後指數直衝3萬5」

過年前到底要不要減碼甚至清倉，還是可以抱股過年？其實要看你持股的目的與心態決定。 如果你股票是長期投資，例如退休準備的話，那成敗是來自於是否可以堅持20年，甚至30年之久，如果你連過個年9天假都怕到

台指期夜盤狂噴850點！費半漲5.7％太狂…別等回檔009816直接鎖住主升段

台指期夜盤無預警大漲850點（2.67%）的史詩級行情，許多空手投資人陷入「追高怕套、不追怕錯過」的兩難，由費城半導體指數單日狂飆5.7%所點燃的多頭戰火，核心引擎正是台積電ADR大漲5.48%，確立

高市早苗大勝！自民黨狂掃316席…日股復興行情點火 法人點名00954最受惠

日本第51屆眾議院選舉結果揭曉，現任首相高市早苗打出漂亮一仗，執政的自民黨贏得316席，較選前的198席大增六成，已超過議席總數的三分之二(310席)，更是二戰後首次有單一政黨突破此門檻。 法人

ESG綠電ETF紅不讓 00899、00920等多檔月漲逾6%

為因應AI時代資料中心用電需求快速攀升，全球科技巨頭正加速布局穩定且低碳的電力來源，使「綠電」成為科技業的關鍵基礎設施。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。