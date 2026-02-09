剔除虛胖＋動能加碼！009816「不配息」省稅費…棒棒：只選會賺錢的龍頭股

版主不是很願意公開投資哪些標的，擔心有人跟單但卻沒有版主長期待在市場裡的決心，帳面短期虧損就急得如熱鍋上的螞蟻。前一篇文章，版主公開出清00757轉進009815，主因是多年前有版友跟著版主一起投資00757，所以版主認為有義務公開此次換股。 事情就是這麼巧，剛建倉009815，美國軟體股就迎來一波修正，跟著版主一起投入009815的版友帳面立刻陷入虧損窘境。 這次大跌的引爆點是 AI 巨頭 Anthropic 推出了一款針對法律等專業領域的自動化AI工具，市場擔心這些AI工具會取代傳統的訂閱型軟體，導致軟體業最核心的獲利模式面臨崩潰風險。在過去兩年AI熱潮中，許多軟體股的股價被推的很高，當市場發現AI對某些軟體企業構成威脅時，原本的高估值當然迅速修正。估值修正不是代表科技倒退或AI末日，而是資金正在尋找這場AI競賽的真正贏家。

2026-02-09 09:03