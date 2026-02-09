聽新聞
剔除虛胖＋動能加碼！009816「不配息」省稅費…棒棒：只選會賺錢的龍頭股
最近這一檔凱基台灣TOP 50（009816）好像很紅？
研究了一下發現，真的是直擊元大台灣50（0050）而來，幫大家整理了幾個特點:
剔除虛胖 只留獲利龍頭
不同於0050只看市值，009816加入「稅後純益>0」過濾網，確保成分股不只是大，還得「會賺錢」，避開虧損的虛胖大牛股。
動能加碼 具攻擊性的市值型
當台積電權重達上限時，溢出的資金不再平分，而是優先分配給「動能最強」的前20%強勢股，在多頭市場中比一般市值型更有爆發力。
省下稅費 強調複利
不配息=免繳股利所得稅、免二代健保費。股息直接滾入淨值，除了省稅更省下再投入的交易手續費，讓每一分錢都留在帳上滾複利。
簡而言之，009816就是一檔比傳統市值型「更有野心」的ETF。這檔也是台股市場中首檔不配息的ETF，也算里程碑，之後的表現，就讓我們拭目以待吧。
