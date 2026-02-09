抱股過年該不該？三明治先生：怕跌10％不如怕「賣掉後指數直衝3萬5」

過年前到底要不要減碼甚至清倉，還是可以抱股過年？其實要看你持股的目的與心態決定。

如果你股票是長期投資，例如退休準備的話，那成敗是來自於是否可以堅持20年，甚至30年之久，如果你連過個年9天假都怕到想賣股，那這就有點矛盾了。

反之如果你本來就是短期交易想賺點價差，那當然可以隨時調整一下，尤其是你如果覺得自己有預測市場的能力時，可以順從自己的想法，過完年再驗證一下自己的判斷正確與否。

如果你心態建立得夠好，現在的波動都處之泰然，那抱股過年應該不是大問題

反之如果你現在光想到抱股過年就擔心到睡不好覺，那為了你過年好睡，現在就應該多少賣掉一些股票。

其實如果你已經投資好幾年，經歷過好幾次過年的話，這個問題應該早就有自己的判斷。

所以我認為如果需要問這個問題的人，應該屬於剛開始投資的人，也許才經過兩三次過年，每次的狀況也都不太一樣。

投資時間短，如果資產不是很多的話，也許一個漲/跌停也只是一兩個月的薪水，那我建議放寬心，讓資產好好留在股市裡，靜觀其變就好。

畢竟在資產累積期，最怕的不是吃到10%、20%的跌幅，而是賣股過年，結果賣了股卻買不回來。

如果賣股過年，結果過完年上漲了10%、20%，加權指數來到35,000點，因為擔心一買就買在十年高點，所以遲遲不敢再買回來，說不定一等就是十年，再也找不到合適的買點。

不要只看過年前與過年後那幾天的股價走勢，我們可以拉長一點來看看一整年的情況。

2020年的過年遇到疫情，過年前加權指數大約12,000點，過完年一度跌到9,600點左右。 2021年過年前加權指數超過15,800點，過完年當年度再也找不到更划算的買點。 2022年過年前加權指數超過17,600點，過完年一路跌到10月，最低點跌破13,000點。 2023年過年前加權指數接近15,000點，過完年當年度再也沒有低於15,000，最後超過17,000點。 2024年過年前加權指數約18,000點，過完年一路上漲，最高還漲到24,000點。 2025年過年前後其實差不多，股災是在4月發生的，後來的事大家都知道了。

更早之前的我就不一一細找了，不過攤開加權指數的走勢，就是指數投資常講的「長期向上」，所以不怕吃到過年的跌幅，怕的是賣掉以後買不回來。

過年前後短期來看很重要，但長期投資不要因為短期因素而影響判斷，我認為抱股過年才是最有利的選擇。

◎感謝 三明治先生的理財筆記 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。