00757換股009815！達人曝「低點狂加碼」：相信巨頭、撐過陣痛期有大豐收

版主不是很願意公開投資哪些標的，擔心有人跟單但卻沒有版主長期待在市場裡的決心，帳面短期虧損就急得如熱鍋上的螞蟻。

前一篇文章，版主公開出清統一FANG+（00757）轉進大華美國MAG7+（009815），主因是多年前有版友跟著版主一起投資00757，所以版主認為有義務公開此次換股。

事情就是這麼巧，剛建倉009815，美國軟體股就迎來一波修正，跟著版主一起投入009815的版友帳面立刻陷入虧損窘境。

這次大跌的引爆點是AI巨頭Anthropic推出了一款針對法律等專業領域的自動化AI工具，市場擔心這些AI工具會取代傳統的訂閱型軟體，導致軟體業最核心的獲利模式面臨崩潰風險。

在過去兩年AI熱潮中，許多軟體股的股價被推的很高，當市場發現AI對某些軟體企業構成威脅時，原本的高估值當然迅速修正。估值修正不是代表科技倒退或AI末日，而是資金正在尋找這場AI競賽的真正贏家。

市場目前最擔心的是，AI工具是否會讓傳統軟體業的獲利模式失效，這就是新科技問世的產業調整陣痛期，在這段陣痛期，一定有部分企業被淘汰、也一定有部分企業乘勢而起。

2000年的網路泡沫，股市重挫，非常多科技企業從此於歷史除名，但也成就了如Microsoft、Google...等科技巨擘。

當前興起的AI勢必也會讓科技業出現重整，做為投資人應該要有耐心面對這波產業秩序調整，調整期一定會痛，痛完之後就是新秩序的成長紅利。我們投資的不是股價的短暫跳動，而是科技文明的推進。

版主2022年開始投資00757，不間斷投資了4年，就是相信科技巨頭們的統治力、相信科技巨頭們能撐過產業調整陣痛期，轉進009815單純是為了優化投資組合（轉進009815的理由，詳見2月4日的文章）。

從00757至009815，版主雖然轉換標的，但「相信科技巨頭們」的核心投資理念始終不變；標的換了，但這個投資決策依舊是連貫的，畢竟這兩檔的同質性非常高。

版主的009815目前帳面虧損超過4%，但版主不怎麼驚慌，反而慶幸可以低價補一些貨，因為版主打算超長期持有，也許10年、也許15年，這麼長的持有時間，版主也已做好帳面或許會出現20%以上大幅虧損的心理準備。

但版主認為科技巨頭們一定能撐過產業調整期，只要願意長期投資，相信一定能有豐厚的回報。關鍵是，您願意長期投資嗎？

您的009815帳面也是虧損的嗎？持有不過幾天而已，真沒什麼好慌張的。如果您願意和版主一樣超長期投資，這幾天的震盪實在不用擔心；如果投資這種波動大的ETF會讓您擔心憂慮，建議安分投資市值型ETF就好。

如果您追求的是科技進步改變世界的成長紅利，就得先修煉出能包容20%、30%波動的強大心臟。

附帶一提，版友問，009815裡的Mag 7是否就是鎖定那7檔科技巨頭(Apple、Microsoft、Amazon、Alphabet、Meta、NVIDIA、Tesla)，不能更改？

版主查閱指數編製規則，並沒有說不能更換Mag 7成分股，必要時還是能修改指數規則，更換成分股。

不過，以Mag 7的統治力，短期恐怕很難有其他科技企業能撼動地位。

