文湖線再傳異常！列車卡半路、月台現人龍 北捷：班距調整中

台股早盤急拉逾880點飛過10日線 台積電追平1835元歷史最高價

楊千嬅52歲生日同框劉嘉玲！60歲女神「凍齡20年」狀態驚人

台指期夜盤狂噴850點！費半漲5.7％太狂…別等回檔009816直接鎖住主升段

聯合新聞網／ 綜合報導
台指期夜盤大漲850點確立主升段，法人建議透過累積型ETF009816積極卡位，將股息自動滾入淨值，完整參與這波AI資金狂潮。中央社
台指期夜盤大漲850點確立主升段，法人建議透過累積型ETF009816積極卡位，將股息自動滾入淨值，完整參與這波AI資金狂潮。中央社

台指期夜盤無預警大漲850點（2.67%）的史詩級行情，許多空手投資人陷入「追高怕套、不追怕錯過」的兩難，由費城半導體指數單日狂飆5.7%所點燃的多頭戰火，核心引擎正是台積電ADR大漲5.48%，確立了AI與半導體產業重回資金風口。

市場專家指出，在這種強勢跳空缺口確立的盤面下，傳統「拉回買進」的策略恐將失靈，善用具備「累積型」機制的市值型ETF如凱基台灣TOP50（009816），才是將這波政策與資金紅利最大化的最佳解方。

這波行情為什麼不能等？當今日大盤在權值股領軍下呈現「開高走高」或「開高震盪」時，意味著主升段行情正式啟動。此時若堅持等待回檔，往往會面臨股價「越等越高」的窘境。專家分析，009816成分股鎖定台灣前50大龍頭企業，與台股加權指數連動性極高，是直接參與這波軋空行情的直通車。

009816採取「不配息、股息自動滾入淨值」的策略，這在強勢多頭中具有極大的複利優勢。它能確保每一分股息都留在場內持續利滾利，不會因為配息而打斷資產增長的連續性，完美契合當前「強者恆強」的盤勢。

先卡位再加碼 面對今日這種由基本面（AI需求）與資金面（外資回補）共振的行情，法人建議長線投資人應採取「積極卡位」策略。

若開盤直接噴出，直接買進009816能確保資產跟上大盤漲幅；若盤中出現短線獲利了結的震盪，則視為絕佳的加碼點，切勿因猶豫而錯失這波由半導體領軍的復興行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF 半導體 大盤 夜盤 回檔 成分股 市值型 2330台積電
