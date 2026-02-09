快訊

台北測站10.7度寒流未達標 今晚明晨低溫探10度以下、除夕降雨機率曝

日本眾議院全席次出爐！高市自民黨狂贏316席 單獨跨越修憲門檻

「世紀血案」爭議…導演徐琨華道歉 即刻暫停所有後製⼯作

聽新聞
0:00 / 0:00

高市早苗大勝！自民黨狂掃316席…日股復興行情點火 法人點名00954最受惠

聯合新聞網／ 綜合報導
自民黨確立絕對多數席次，高市經濟學將成日股新動能，法人點名半導體產業最香，投資人可藉由00954搶賺政策紅利。(路透)
自民黨確立絕對多數席次，高市經濟學將成日股新動能，法人點名半導體產業最香，投資人可藉由00954搶賺政策紅利。(路透)

日本第51屆眾議院選舉結果揭曉，現任首相高市早苗打出漂亮一仗，執政的自民黨贏得316席，較選前的198席大增六成，已超過議席總數的三分之二(310席)，更是二戰後首次有單一政黨突破此門檻。

法人認為，這場壓倒性的勝利，不僅鞏固了高市政權的統治基礎，更可解讀為日本經濟結構改革的強力訊號。中國信託投信指出，在政局超穩定的前提下，日本股市將迎來新一波「復興行情」，其中又以半導體、商社等國家戰略產業受惠最深。

此次選舉結果確立了自民黨強勢主導地位。中信日本半導體（00954）經理人許家瑜分析，執政黨的大勝在短線上可望推升市場的風險偏好，長線來看，高市首相力推的「高市經濟學」與企業結構改革，將因獲得高民意支持有望暢行無阻。

許家瑜指出，只要全球未出現系統性風險，日本市場在強勢政府的帶領下，展望呈現正向。投資人以選票表達了對「日本再次強大」的期待，這股信心將可望轉化為資本市場的成長動能。

在高市早苗主張的「加強國防、提升日美同盟」大戰略下，哪些板塊最香？許家瑜點名，半導體已被明確列為日本國家戰略產業，是重中之重。

她指出，日本政府對半導體的大力支援不僅限於Rapidus、Sony與台積電熊本廠，更涵蓋了日本最引以為傲的上游設備與化材板塊。受惠於日美關係更加緊密、政府補貼挹注，以及AI強勁發展趨勢，日本半導體後市爆發力值得期待。

此外，作為日本經濟體質轉型代表的五大商社，在股神巴菲特加持與企業治理改革的推動下，亦將持續受惠於高市政權的經濟復甦政策。

台灣投資人若看好這波由政治紅利驅動的日股行情，不妨利用在台掛牌的日股ETF進行佈局。目前國內資產管理業者中，中國信託投信在日股ETF領域佈局最為積極且完整，旗下三檔日股ETF規模市佔率合計超過四成，穩居龍頭地位。隨著高市早苗政權確立，日本將進入政策執行的黃金期，投資人可投資日股ETF，利用一籃子股票的優勢，精準掌握這波日股多頭列車。

許家瑜補充，高市首相力推的政策在民意高度支持之下，後續施行成果可期，重點支援產業（如AI、半導體、造船、量子、國家防衛等）成長動能值得關注。然提醒仍需留意擴大財政支出的財源、寬鬆貨幣政策可能導致日圓持續偏弱及地緣政治風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00954中信日本半導體 高市早苗 ETF 巴菲特
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

00919+00878+0056打造退休黃金組合！杉本試算甜甜價：0056目前很合理

8個月狂賺40％！存股哥「股票質押+股息再投入」養大0050：股息價差全都要

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

009816主打「不配息利滾利」掛牌首日爆量36萬張！解析強在哪

相關新聞

高市早苗大勝！自民黨狂掃316席…日股復興行情點火 法人點名00954最受惠

日本第51屆眾議院選舉結果揭曉，現任首相高市早苗打出漂亮一仗，執政的自民黨贏得316席，較選前的198席大增六成，已超過議席總數的三分之二(310席)，更是二戰後首次有單一政黨突破此門檻。 法人

ESG綠電ETF紅不讓 00899、00920等多檔月漲逾6%

為因應AI時代資料中心用電需求快速攀升，全球科技巨頭正加速布局穩定且低碳的電力來源，使「綠電」成為科技業的關鍵基礎設施。...

今年人工智慧供應鏈獲利估增23% 半導體ETF錢景可期

雖然台股近期漲多修正，基本面成長趨勢未變。法人指出，台灣是全球AI供應鏈重鎮，為最大受益者，分析師將2026年台股企業獲...

金蛇年封關在即！抱股過年首選曝光 有息收保護的台股ETF成焦點

再過三個交易日，台股金蛇年就要封關，投資人對於是否抱股過年存有疑慮。法人表示，由於農曆春節年假長達11天，投資人在分散風...

AI教父黃仁勳再開金口！新工業化開端00830追紅利

全球AI巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於3DEXPERIENCE WORLD大會發表談話，深度剖析AI如何從單純的...

善用ETF與基金彈性配置 紅包與年終獎金助力長期投資動能

農曆年後紅包與年終獎金陸續入袋，如何妥善運用這筆一次性資金，成為不少投資人關注的理財課題。富邦投信指出，面對2026年全...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。