金蛇年封關在即！抱股過年首選曝光 有息收保護的台股ETF成焦點

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
法人表示抱股過年的最佳投資方式就是選擇台股基金，或是擁有不錯配息率的台股ETF。圖／本報系資料照片
法人表示抱股過年的最佳投資方式就是選擇台股基金，或是擁有不錯配息率的台股ETF。圖／本報系資料照片

再過三個交易日，台股金蛇年就要封關，投資人對於是否抱股過年存有疑慮。法人表示，由於農曆春節年假長達11天，投資人在分散風險的前提下，抱股過年的最佳投資方式就是選擇台股基金，或是擁有不錯配息率的台股ETF

群益投信統計，大盤近十年封關日當天上漲機率是80%，平均漲幅0.18%，年後紅包行情可望延續漲勢。CMoney統計，在2月即將除息的台股ETF中，群益台ESG低碳50（00923）、主動群益台灣強棒（00982A）本次預估年化配息率均超過10%，兩檔配息金額都創新高，今年來績效也不錯。投資人如果想參與除息，最後買進日在2月25日。

00982A經理人陳沅易指出，目前大盤面臨高檔震盪，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍也有不錯的投資機會，台股基金或ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險。

展望台股後勢，陳沅易認為，選股難度提高，農曆年前預估呈現震盪，台股待農曆春節過後趨正向發展。投資可留意長線趨勢，關注AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 配息 ETF 紅包 過年 AI
