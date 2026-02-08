快訊

高市有望大勝！日本眾院選舉投票結束 出口民調顯示「執政聯盟拿下逾300席次」

「世紀血案」爭議愈演愈烈 李遠：再次踐踏台灣人藐視歷史

全球市場變化多端 動態多元資產配置展現優勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

高盛集團發布2026年美國經濟展望報告預測，預估美國2026年全年GDP成長率將達到2.8%，高於市場普遍預期的2.0%；世界銀行發布最新報告顯示，美國2026年的GDP增速由之前預測的1.6%上調至2.2%。美國就業市場維持低招聘、低裁員、低勞動參與，私部門呈現穩健，失業率大幅上升機率偏低。通膨方面仍逐步放緩，近期公布的2025年12月CPI與核心CPI皆低於市場預期，整體而言，美國基本面穩健，且聯準會自2025年12月到2026年4月的購債計畫，將為股市、債市及其他風險資產提供良好流動性。兆豐雙動能組合基金經理人鄭宛諭建議，應該在樂觀中維持謹慎，並持續檢視未來三個月CPI數據，做好攻守兼備的配置。

鄭宛諭表示，雖然持續看好未來市場，但是市場仍然伴隨著風險，風險來自於地緣政治，導致各國今年可能貿易下修，以及各國實施移民管控，加上結構性失業等，一般投資人可以透過專業團隊操作的基金，做好投資組合配置，也可以運用定時定額方式投資，較能因應市場變化，掌握未來機會。以兆豐雙動能組合基金，該基金於2025年11月3號成立，成立以來採分批布局進場方式，緩步布局，就像定期定額投資一樣，有分散成本優勢；另外研究發現，貴金屬相關企業供需不平衡，市場評估預期未來仍有降息循環機會，加上美國聯邦貿易委員會（FTC）近期放寬生技業併購審查等，所以基金透過多元資產配置相關ETF，利用ETF多元分散布局，有效掌握市場脈動。

鄭宛諭指出，市場總是機會與風險並存，近期全球金融市場籠罩在不確定氛圍中，受歐洲關稅議題反覆及部分企業財報表現不如預期影響，加上市場迎來大型科技股財報密集公布，並適逢聯準會（FOMC）會議，以歷史經驗來看，全球股市多為震盪走勢。兆豐雙動能組合基金運用雙動能投資策略，並以ETF作為主要投資工具；優先判斷市場情境，形成適合的多元資產配置策略，再精選具有強勢上漲趨勢的優質標的做為投資組合。兆豐投信研究團隊指出，選擇ETF做投資的優勢，在於流動性較高、透明度高、成本較低及風險分散等特性，近年來已成為全球投資市場最受關注的資產工具之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國經濟 ETF 兆豐 失業率 CPI 聯準會 科技股
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

美國持續制裁 伊朗外長稱德黑蘭對美缺乏信任

川普調整美軍售順位 優先賣給國防經費較高、戰略重要國家

美AUKUS軍售生變？澳前總理轟「好處占盡」

AIT處長只比科長大一點？ 柯志恩：對我來說谷立言就是代表美國政府

相關新聞

AI教父黃仁勳再開金口！新工業化開端00830追紅利

全球AI巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於3DEXPERIENCE WORLD大會發表談話，深度剖析AI如何從單純的...

善用ETF與基金彈性配置 紅包與年終獎金助力長期投資動能

農曆年後紅包與年終獎金陸續入袋，如何妥善運用這筆一次性資金，成為不少投資人關注的理財課題。富邦投信指出，面對2026年全...

009816主打「不配息利滾利」掛牌首日爆量36萬張！解析強在哪

據「下班後的投資所」影音內容，針對2026年2月3日掛牌的凱基台灣TOP 50（009816）進行解析。指出，009816為全台首檔不配息的市值型ETF，自推出以來迅速成為市場焦點，外界關注其掛牌表現

009816規模衝到200億了…不配息+低費用有搞頭！Ffaarr：投信快出純市值加權ETF

剛看到凱基台灣TOP 50（009816）市值已經衝到200億了。 雖然之前寫過，它並不是真的純市值加權ETF，而是有獲利條件，以及個股上限搭配動能加值，所以我不太會推薦它。 但它打的廣告是朝市值

主動式ETF抱過年 專家教戰

台股在AI展望與潛在成長動能驅動下，不斷挑戰新高，高檔與波動的格局，也帶動進入台灣市場未滿一年的主動式ETF市場規模持續...

國泰日本不動產ETF今掛牌 規模逾50億元為第二大日股ETF

國泰日本不動產（009817）今日正式掛牌，甫掛牌規模即逾50億元，成為全台規模第二大的日股ETF。國泰投信表示，該ET...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。