經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
紅包與年終獎金理財投資標的建議。(資料來源：富邦投信整理)

農曆年後紅包與年終獎金陸續入袋，如何妥善運用這筆一次性資金，成為不少投資人關注的理財課題。富邦投信指出，面對2026年全球經濟與政策環境仍具不確定性，紅包理財不宜躁進，建議以ETF搭配主動式基金的彈性配置策略，透過分散布局，兼顧成長機會與風險控管。

富邦投信表示，台股仍是國內投資人最具優勢的核心市場。台灣在半導體、AI與電子供應鏈具備完整產業聚落與國際競爭力，相關產業的中長期趨勢明確，適合成為投資組合的核心配置。透過聚焦科技與大型權值股的台股ETF與基金，不僅有機會參與AI資本支出持續擴張所帶動的產業成長，也有助於掌握台股中長期報酬潛力。

在海外布局方面，美國市場仍是全球科技創新與企業獲利的關鍵引擎。富邦投信分析，2026年被視為AI產業由基礎建設投資，逐步邁向應用落地與獲利兌現的重要轉折點，美國大型科技與成長型企業有機會迎來新一波獲利重估。透過美股ETF與相關基金參與AI、雲端運算與數位經濟發展，可協助投資人以相對有效率的方式，掌握全球生產力升級所帶來的長期投資機會。

此外，紅包理財亦可適度納入具成長潛力的新興市場，以提升整體投資組合的成長彈性。富邦投信指出，越南近年在科技製造、金融發展與公共投資推動下，加上國有企業改革、股市升級預期題材持續發酵，吸引國際資金關注，具備中長期投資價值，適合在風險可控前提下納入多元配置。

在風險管理層面，即使市場普遍認為利率已接近高點，但景氣循環與政策變化仍可能帶來波動。富邦投信建議，投資組合中可配置具主動調整機制的債券型ETF，透過投資等級債與部分非投資等級債的彈性配置，爭取相對息收來源，同時有助掌握整體資產波動。

富邦投信表示，紅包與年終獎金的投資關鍵，在於建立可長期執行的投資紀律。透過分批進場、長期持有，並定期檢視資產配置結構，投資人有機會在不同市場循環中維持策略一致性，讓紅包資金不只是短期運用，而是成為長期理財布局的重要起點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

富邦投信 新興市場 紅包 理財 ETF AI 台股
相關新聞

AI教父黃仁勳再開金口！新工業化開端00830追紅利

全球AI巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳於3DEXPERIENCE WORLD大會發表談話，深度剖析AI如何從單純的...

善用ETF與基金彈性配置 紅包與年終獎金助力長期投資動能

農曆年後紅包與年終獎金陸續入袋，如何妥善運用這筆一次性資金，成為不少投資人關注的理財課題。富邦投信指出，面對2026年全...

009816主打「不配息利滾利」掛牌首日爆量36萬張！解析強在哪

據「下班後的投資所」影音內容，針對2026年2月3日掛牌的凱基台灣TOP 50（009816）進行解析。指出，009816為全台首檔不配息的市值型ETF，自推出以來迅速成為市場焦點，外界關注其掛牌表現

009816規模衝到200億了…不配息+低費用有搞頭！Ffaarr：投信快出純市值加權ETF

剛看到凱基台灣TOP 50（009816）市值已經衝到200億了。 雖然之前寫過，它並不是真的純市值加權ETF，而是有獲利條件，以及個股上限搭配動能加值，所以我不太會推薦它。 但它打的廣告是朝市值

主動式ETF抱過年 專家教戰

台股在AI展望與潛在成長動能驅動下，不斷挑戰新高，高檔與波動的格局，也帶動進入台灣市場未滿一年的主動式ETF市場規模持續...

國泰日本不動產ETF今掛牌 規模逾50億元為第二大日股ETF

國泰日本不動產（009817）今日正式掛牌，甫掛牌規模即逾50億元，成為全台規模第二大的日股ETF。國泰投信表示，該ET...

