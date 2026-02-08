009816主打「不配息利滾利」掛牌首日爆量36萬張！解析強在哪

據「下班後的投資所」影音內容，針對2026年2月3日掛牌的凱基台灣TOP 50（009816）進行解析。指出，009816為全台首檔不配息的市值型ETF，自推出以來迅速成為市場焦點，外界關注其掛牌表現與產品設計，是否真能成為所謂的「進化版0050」。

009816在募集期間吸金規模達新台幣90億元，明顯超出預期，顯示市場對「不配息、滾複利」概念的接受度正在提升。過往投資人談ETF多半先問配息水準，但此次募集結果反映，部分投資人，尤其是較年輕族群，已開始重視總報酬與長期複利效果。

在掛牌首日表現方面，009816於2月3日開盤後不到一小時成交量即突破20萬張，收盤成交量達36.8萬張，成為當日台股ETF成交量冠軍，盤中股價一度上漲約6%，最高來到10.6元。不過，他也提醒，該表現與掛牌前台股回檔、建倉成本相對有利，以及掛牌當天大盤反彈等因素有關。

節目中特別提醒投資人留意溢價風險。009816發行價為10元，若於掛牌首日以10.6元買進，等同以高於淨值約6%的價格進場。他指出，這也解釋了為何首日出現大量換手，募集期以10元成本申購的投資人，選擇在市價明顯高於淨值時獲利了結。

在成分股結構上，009816被稱為「進化版0050」，關鍵差異在於台積電權重設計。相較0050中台積電權重經常超過60%，009816依金管會規範，原則上單一成分股上限為30%，但因台積電在大盤占比本身超過30%，因此掛牌日權重為42.42%，與大盤一致，同時釋出部分資金進行其他配置。

此外，009816設有成分股獲利篩選條件，要求近四季稅後純益總和須大於零。

主持人指出，該設計目的在於排除市值大但營運體質不佳的公司，屬於以降低風險為導向的防禦型設計，而非追逐高風險的成長型個股。

在攻擊性策略方面，主持人說明，009816導入「動能加碼」機制，將釋出的資金優先配置於近52週股價表現強勢、動能排名前20%的成分股。不過也提醒，動能策略在多頭市場有放大效果，但在市場風格反轉時，可能加深回檔風險。

針對不配息設計，主持人引用回測資料指出，2007年至2025年間，若股息未再投入，累積報酬率約為309%；若採自動再投資模式，累積報酬率則達743%，差距超過一倍，並將此歸因於「行為差距」，認為009816透過制度設計克服人性弱點。

009816適合距離退休尚遠、重視資產成長的年輕投資人，或希望提升稅務效率、不想自行處理再投入的族群，但因不提供現金流，若有生活支出需求，仍須透過賣出持股變現，後續表現仍有待觀察。

◎感謝 下班後的投資所 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。