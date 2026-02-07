快訊

偷車賊拒檢衝撞員警逃竄！中和警開4槍破窗 拖3匪下車制伏

009816規模衝到200億了…不配息+低費用有搞頭！Ffaarr：投信快出純市值加權ETF

聯合新聞網／ Ffaarr的投資理財部落格
009816規模突破200億，證明不配息與低費用策略可行，期待投信推出真正的純市值加權全市場ETF。中央社
009816規模突破200億，證明不配息與低費用策略可行，期待投信推出真正的純市值加權全市場ETF。中央社

剛看到凱基台灣TOP 50（009816）市值已經衝到200億了。

雖然之前寫過，它並不是真的純市值加權ETF，而是有獲利條件，以及個股上限搭配動能加值，所以我不太會推薦它。

但它打的廣告是朝市值型ETF來打，而且是以不配息低費用當賣點。

假如這樣的宣傳方式，能賣到200億，是不是代表一件事，其實如果有投信想出純市值加權的全市場ETF，費用夠低，不配息，是不是只要夠努力宣傳（009816是真的看到宣傳力度有夠強）其實也可能有相當的規模

很期待哪個投信看到這個商機其實是存在的，趕快來搶這個第一個的位置，第二個同型的產品，可能就沒這麼好做了。

有好產品出來，我一定免費幫大力宣傳。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF 規模
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

009816連兩日爆58萬張收紅…網民10元破發夢碎！揭「複利效應」不該等

信箱收不到信…009816「這點」最爽！大盤重挫34萬張資金進場掃貨

009816破發買就對了！小犬「戴著鋼盔往前衝」PO成交圖…買到9.96元

美系CSP資本支出強勁 法人點名短線關注九檔GB供應鏈

相關新聞

009816規模衝到200億了…不配息+低費用有搞頭！Ffaarr：投信快出純市值加權ETF

剛看到凱基台灣TOP 50（009816）市值已經衝到200億了。 雖然之前寫過，它並不是真的純市值加權ETF，而是有獲利條件，以及個股上限搭配動能加值，所以我不太會推薦它。 但它打的廣告是朝市值

主動式ETF抱過年 專家教戰

台股在AI展望與潛在成長動能驅動下，不斷挑戰新高，高檔與波動的格局，也帶動進入台灣市場未滿一年的主動式ETF市場規模持續...

國泰日本不動產ETF今掛牌 規模逾50億元為第二大日股ETF

國泰日本不動產（009817）今日正式掛牌，甫掛牌規模即逾50億元，成為全台規模第二大的日股ETF。國泰投信表示，該ET...

台股測月線吸引螞蟻雄兵進場 聚焦0050、009816、00981A

台股6日再度測試月線支撐，吸引逢低買盤積極進場卡位，台股ETF合計淨申購超過140億元，金額創下波段新高，其中，買盤青睞...

存股換手 法人激推這檔含金高股息 ETF

下周三（2/11）就是馬年封關日了！隨著封關進入最後倒數，相較於科技類股在AI浪潮推升下，已累積顯著漲幅，估值處於相對高...

00919+00878+0056打造退休黃金組合！杉本試算甜甜價：0056目前很合理

面對2026年「超高齡社會」與通膨壓力，如何準備足夠的退休金已成為35至55歲壯年族群最焦慮的議題。財經YouTuber杉本近期發布影片，針對「退休金缺口」提出實戰級解決方案，他建議投資人應跳脫「消耗本金」的傳統思維，改採「高股息ETF聯盟隊」策略，利用群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）三檔標的組建月月配系統，目標在退休後不僅能支付開銷，還能將本金留給後代。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。