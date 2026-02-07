009816規模衝到200億了…不配息+低費用有搞頭！Ffaarr：投信快出純市值加權ETF

剛看到凱基台灣TOP 50（009816）市值已經衝到200億了。

雖然之前寫過，它並不是真的純市值加權ETF，而是有獲利條件，以及個股上限搭配動能加值，所以我不太會推薦它。

但它打的廣告是朝市值型ETF來打，而且是以不配息和低費用當賣點。

假如這樣的宣傳方式，能賣到200億，是不是代表一件事，其實如果有投信想出純市值加權的全市場ETF，費用夠低，不配息，是不是只要夠努力宣傳（009816是真的看到宣傳力度有夠強）其實也可能有相當的規模呢？

很期待哪個投信看到這個商機其實是存在的，趕快來搶這個第一個的位置，第二個同型的產品，可能就沒這麼好做了。

有好產品出來，我一定免費幫大力宣傳。

◎感謝 Ffaarr的投資理財部落格 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。