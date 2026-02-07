主動式ETF抱過年 專家教戰

台股在AI展望與潛在成長動能驅動下，不斷挑戰新高，高檔與波動的格局，也帶動進入台灣市場未滿一年的主動式ETF市場規模持續壯大，總規模突破2,000億元大關。

根據CMoney資訊，從主動式ETF發行商前五大來看，目前統一投信已逾600億元規模居冠、其次依序分別為群益投信、復華投信、元大投信以及安聯投信，顯見市場愈趨白熱化。

法人表示，隨著行情進入高檔震盪區，投資人開始關注能否跳脫既有的高息與市值框架、是否具備更靈活的多策略因子，可以主動掌握輪動機會的配置方式，也讓主動式ETF重新回到聚光燈下。

隨著台股封關在即，市場波動加劇，部分投資人因獲利豐厚、但擔心假期間國際變數而陷入是否賣股的猶豫。

主動安聯台灣ETF（00993A）經理人施政廷表示，現階段與其糾結買賣點，不如趁歲末檢視持股結構，先從「長線」與「短線」資金切割著手，如此才能有效降低情緒干擾，而能理性做出判斷。

施政廷指出，所謂的「長線」為核心資產，應符合四大條件，包括產業具長期趨勢性、技術門檻高且市場地位穩固、為產業龍頭，以及經營者具誠信與前瞻視野。若投資規劃為兩至三年以上，中長期核心部位的比重至少應維持五成，以確保仍能搭上多頭趨勢。

施政廷表示，2026年全球經濟有望溫和成長，對台股仍保持樂觀，預期基本面仍可望帶動台股。其中，AI投資持續成長，台股相關供應鏈持續受惠，儘管市場對AI前景仍有諸多雜音，但投資人更該關注新技術的長期發展潛力。

施政廷提醒，雖然目前台股整體趨勢仍偏多，但過年期間仍需留意國際地緣政治等不確定因素。投資人應確實守住風險底線，不開槓桿、不使用融資，如此才能在下一波行情啟動前保留足夠的攻守彈性。

在應對策略上，施政廷認為，目前市場正處在「寬鬆預期消失」、但「產業成長持續」的環境下，追求市場平均報酬風險有上升趨勢，因此在投資上建議投資人採取兩大主動策略：首先，重質不重量，透過主動選股，汰弱留強，聚焦產業持續上揚、具有商業模式護城河、產品競爭力與獲利成長潛力的公司。其次，動態配置，利用主動式ETF的靈活權重調整機制，在市場恐慌時承接被錯殺的優質資產，將波動轉化為超額報酬（Alpha）。

此外，施政廷也提醒，在投資台股上，評價雖然是需要考慮的因素，但在成長周期中不應過分重視評價面，並以跳脫市值框架、主動掌握輪動機會的配置方式，重新定義投資台股的策略，才有機會找到更多投資契機。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政表示，主動式ETF的特點在於透過經理人與研究團隊主動挖掘市場潛在投資機會，進行主動配置來尋求超額報酬，並因應市況靈活調整持股內容。

後市來看，近期台股呈現高檔震盪，不過基於全球AI需求強勁，台灣因擁有完整的科技產業聚落，並在全球AI供應鏈中扮演重要供應商角色，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多，不僅如此，關鍵電子零組件族群亦受益於漲價潮或規格提升需求，預計台灣相關供應鏈也可望持續受惠，建議投資人可透過主動式台股科技ETF來布局，靈活掌握台灣科技強勢股之投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。