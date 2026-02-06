國泰日本不動產ETF今掛牌 規模逾50億元為第二大日股ETF

快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰投信009817於今日正式掛牌上市，圖為台灣證交所董事長林修銘（左4）、東京證交所社長岩永守幸（右4）、國泰金控總經理李長庚（左3）、國泰投信董事長李偉正（左2）、大和資產管理社長佐野径（右3）、國泰投信總經理張雍川（左1）、大和證券專務董事鈴木直樹（右2）、國泰投信投資長蔡宜芳（右1）。圖／國泰投信提供
國泰日本不動產（009817）今日正式掛牌，甫掛牌規模即逾50億元，成為全台規模第二大的日股ETF。國泰投信表示，該ETF首創台人投資日本不動產市場的最佳捷徑，也為台灣邁向亞洲資產管理中心再寫新頁，也讓台日ETF市場交流向前邁進一大步。

包括台灣證交所董事長林修銘、總經理李愛玲、東京證券交易所社長岩永守幸及國泰金控總經理李長庚、國泰投信董事長李偉正與總經理張雍川、大和資產管理社長佐野径等都親自參與掛牌儀式。

國泰投信董事長李偉正指出，國泰投信自2015年推出第一檔ETF以來，產品線已擴展至38檔，多檔規模突破新台幣千億元，受益人數超過300萬，打造橫跨多市場、多資產、多策略的全貨架式產品線。

台灣在AI浪潮中扮演全球供應鏈核心角色，國泰投信也推出台日ETF雙掛牌，去年國泰台灣科技龍頭（00881）的連結式ETF「iFree ETF國泰台灣科技龍頭指數」首登東京證交所；今年與大和資產管理再度攜手，將日本最具代表性的J-REITs投資機會帶回台灣，補足市場空白，未來將持續串聯集團資源，提供前瞻性資產管理解決方案。

大和資產管理社長佐野径表示，日本市場自高市早苗新政府上任以來，日經平均指數與J-REITs指數持續展現成長動能，海外資金加速流入，其中來自台灣的投資占比尤為突出，顯示台灣投資人對日本不動產市場的關注度持續升溫。但赴日買房門檻高，透過ETF即可小額參與多元不動產類型，並兼具專業管理效率。009817作為台灣首檔以J-REITs為投資標的之ETF，具高度市場意義，他也對台灣市場ETF的快速發展表示肯定，此次掛牌可望成為台日金融市場彼此激勵的新起點。

國泰日本不動產（009817）追蹤標的為「iFreeETF東証REIT指數」，成分股涵蓋所有在東京證交所掛牌的不動產投資信託（REITs），類型橫跨商辦大樓、住宅、物流園區、零售商場與飯店等多元不動產，基金具備小額參與、成分股透明與市場交易便利等特性，並採半年配息制度，適合小資或退休族群進行布局。

基金經理人游凱卉分享，日本商用不動產在近年展現明顯回升力道，尤其東京辦公室空置率逐步下降、租金上揚，核心商辦搶手。同時，日本觀光需求持續強勁，旅客人潮帶動多類不動產租金與使用率同步受惠。日本不動產價格相較全球主要城市具吸引力，海外資金持續流入也充分反映市場認可度；從資產配置角度來看，J-REITs與全球股債連動性較低，能發揮分散風險的功能。目前日圓匯率仍在歷史低檔，未來若隨日本經濟政策回升，更有機會同步掌握資產增值與匯兌收益的雙重紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

