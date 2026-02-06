快訊

傳陳宗彥腦溢血病況「非常不樂觀」 民眾直擊賴總統晚間赴馬偕探視

他尾牙抽中「365張饗食天堂餐券」愣住 網見價格：賺翻了

大S過世一年「信義豪宅還在名下」 地政士曝原因

台股測月線吸引螞蟻雄兵進場 聚焦0050、009816、00981A

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

台股6日再度測試月線支撐，吸引逢低買盤積極進場卡位，台股ETF合計淨申購超過140億元，金額創下波段新高，其中，買盤青睞元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP 50、主動統一台股增長等熱門ETF。

台股回測月線，再度吸引買盤進場逢低布局，單日台股ETF淨申購約141.08億元，這是2025年12月16日151.92億元以來新高；台股ETF淨申購邁入連續第八個交易日，合計本波段淨申購金額來到430.91億元。

近期資金對於台股高股息ETF的賣壓止穩，且傾向於逢低加碼市值型、主動式以及科技主題ETF，今日淨申購前五大的台股ETF依序為元大台灣50的50.2億元、凱基台灣TOP 50的28.02億元、主動統一台股增長19.51億元、主動群益台灣強棒12億元、富邦科技5.14億元；其餘如中信關鍵半導體、主動復華未來50、元大台灣50正2、主動安聯台灣、群益台ESG低碳50、主動野村臺灣優選以及台新臺灣IC設計等也獲得買盤挹注。

儘管台股近日拉回，周線終止連六紅，轉為下跌0.8%或280點，不過，在買盤進場下，帶動八檔熱門台股ETF規模逆勢創下新高，包含主動統一台股增長570.21億元、中信關鍵半導體305.91億元、主動群益台灣強棒291.01億元、群益台ESG低碳50的244.04億元、主動復華未來50的223.98億元、凱基台灣TOP 50的207.1億元、主動安聯台灣152.87億元、主動野村臺灣優選107.55億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

元月台股坐火箭！科技ETF績效狠甩大盤…股添樂：00947一個月狂噴25％

台股續崩 資金轉進防禦性類股 這檔日股 ETF 逆勢走強再創高

台股殺600點！00955逆勢衝15元新高…成資金最狂避風港

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

相關新聞

00919+00878+0056打造退休黃金組合！杉本試算甜甜價：0056目前很合理

面對2026年「超高齡社會」與通膨壓力，如何準備足夠的退休金已成為35至55歲壯年族群最焦慮的議題。財經YouTuber杉本近期發布影片，針對「退休金缺口」提出實戰級解決方案，他建議投資人應跳脫「消耗本金」的傳統思維，改採「高股息ETF聯盟隊」策略，利用群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）三檔標的組建月月配系統，目標在退休後不僅能支付開銷，還能將本金留給後代。

元月台股坐火箭！科技ETF績效狠甩大盤…股添樂：00947一個月狂噴25％

＊原文發文時間為2月4日 噴！噴！噴！元月台股就是一直噴！ 如果就連指數漲幅都像搭上火車，那科技股表現就是坐上火箭！ 今年才過1個月，不少科技ETF績效已經狠甩大盤，甚至交出大盤2倍

009816破發買就對了！小犬「戴著鋼盔往前衝」PO成交圖…買到9.96元

ETF破發該不該接？臉書粉專小犬的投資日誌今早貼出凱基台灣TOP 50（009816）實際成交畫面，直言「009816破發就是買，戴著鋼盔往前衝了」，多筆9字頭成交價格曝光後，留言區瞬間變成哀號與炫耀

台股測月線吸引螞蟻雄兵進場 聚焦0050、009816、00981A

台股6日再度測試月線支撐，吸引逢低買盤積極進場卡位，台股ETF合計淨申購超過140億元，金額創下波段新高，其中，買盤青睞...

存股換手 法人激推這檔含金高股息 ETF

下周三（2/11）就是馬年封關日了！隨著封關進入最後倒數，相較於科技類股在AI浪潮推升下，已累積顯著漲幅，估值處於相對高...

靠009817當日本包租公？小童：對於大資金投資人不錯、小資還是建議0050

日本是台灣人最愛去旅遊的國家之一，不只是有多元的美食、豐富的文化，還有這幾年相對便宜的匯率跟相近不遠的距離，這些都深深吸引著國人前去旅遊。而近幾年到日本置產也似乎成為了一種流行，不論是各種網紅或是身邊

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。