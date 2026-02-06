台股測月線吸引螞蟻雄兵進場 聚焦0050、009816、00981A

台股6日再度測試月線支撐，吸引逢低買盤積極進場卡位，台股ETF合計淨申購超過140億元，金額創下波段新高，其中，買盤青睞元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP 50、主動統一台股增長等熱門ETF。

台股回測月線，再度吸引買盤進場逢低布局，單日台股ETF淨申購約141.08億元，這是2025年12月16日151.92億元以來新高；台股ETF淨申購邁入連續第八個交易日，合計本波段淨申購金額來到430.91億元。

近期資金對於台股高股息ETF的賣壓止穩，且傾向於逢低加碼市值型、主動式以及科技主題ETF，今日淨申購前五大的台股ETF依序為元大台灣50的50.2億元、凱基台灣TOP 50的28.02億元、主動統一台股增長19.51億元、主動群益台灣強棒12億元、富邦科技5.14億元；其餘如中信關鍵半導體、主動復華未來50、元大台灣50正2、主動安聯台灣、群益台ESG低碳50、主動野村臺灣優選以及台新臺灣IC設計等也獲得買盤挹注。

儘管台股近日拉回，周線終止連六紅，轉為下跌0.8%或280點，不過，在買盤進場下，帶動八檔熱門台股ETF規模逆勢創下新高，包含主動統一台股增長570.21億元、中信關鍵半導體305.91億元、主動群益台灣強棒291.01億元、群益台ESG低碳50的244.04億元、主動復華未來50的223.98億元、凱基台灣TOP 50的207.1億元、主動安聯台灣152.87億元、主動野村臺灣優選107.55億元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。