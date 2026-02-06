快訊

國泰日本不動產ETF上市掛牌 台日資本市場合作持續深化

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
(由左至右)國泰投信總經理張雍川、國泰投信董事長李偉正、國泰金控總經理李長庚、臺灣證券交易所董事長林修銘(左4)、東京證券交易所社長岩永守幸、大和資產管理公司社長佐野徑、大和證券集團專務董事鈴木直樹、國泰投信投資長蔡宜芳。證交所／提供
國泰投信在台灣推出的首檔台日跨境連結式ETF－－國泰日本不動產（009817）於6日正式在臺灣證券交易所掛牌上市，成為我國第二檔台日跨境連結式ETF，亦為在台首檔以日本不動產為主題之ETF。本檔ETF所連結之標的，為日本大和資產管理公司發行並於東京證券交易所掛牌的「iFreeETF東証REIT指數」（東京證券交易所證券代碼：1488.JP）。

為慶祝009817掛牌，國泰投信今日舉辦掛牌典禮，現場貴賓雲集，包括東京證券交易所、大和資產管理公司、大和證券及台灣相關證券商與保管銀行等合作夥伴之代表皆親臨見證，象徵台日資本市場透過ETF產品合作的連結更加緊密，也為跨境商品雙向交流再添重要里程碑。

證交所董事長林修銘於典禮致詞表示，回顧去年九月，大和資產管理公司率先於日本市場發行第一檔連結台灣ETF的跨境產品，將國泰台灣科技龍頭ETF（00881）以連結式基金的方式引進東京證券交易所。今日，國泰投信與大和資產管理公司再度攜手合作，將日本優質資產引進台灣市場，讓雙向跨境合作形成良性循環，是國際資本市場交流非常值得肯定的正向成果。與此同時，本檔ETF也為台灣投資人開啟參與日本不動產市場的新管道，進一步提升上市ETF產品多元性，豐富國人長期資產配置的選擇。

東京證券交易所社長岩永守幸表示，台灣ETF市場在散戶投資人高度參與的帶動下，已發展為亞洲極具前瞻性的ETF市場。今日台灣市場迎來首檔以日本REITs為主要投資標的之ETF，充分顯示市場對日本REITs的高度關注，期待本檔ETF未來於台灣市場持續成長，亦期盼藉由資本市場這座橋樑，台日成為亞洲強而有力的合作夥伴，持續深化合作與連結。

國泰投信董事長李偉正表示，配合金管會推動亞洲資產管理中心的政策目標，國泰投信持續深化國際布局。去年9月與大和資產管理公司合作，在東京證券交易所順利掛牌iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數，成為00881海外版，提升台股能見度。今日再將日本市場具代表性的日本REITs投資機會帶回臺灣，讓投資人以更便利的方式，參與日本不動產市場。

大和資產管理公司社長佐野徑表示，受市場表現與資產配置需求帶動，日本不動產相關資產的關注度持續升溫，日本不動產的購買金額亦創下新高，其中來自台灣的投資金額占有相當高的比重。透過將日本REITs以ETF形式小額化，不僅有助提升流動性，也讓投資人能以更便利的方式，參與日本不動產市場。

台日跨境ETF不僅彰顯台灣ETF市場的多元創新實力，也象徵與國際ETF市場的接軌更加緊密，更為國內投資人提供更多元的全球資產配置工具。證交所將持續配合國家政策方向，繼續致力於推動市場創新及推出多元商品，並積極拓展國際連結，助力台灣資本市場在亞洲、乃至全球金融市場中，發揮更大影響力，推動台灣成為亞洲資產管理中心目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

