台股震盪 國泰投信總座張雍川：逢低承接時刻到、多元配置降波動

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

隨著封關進入最後倒數，受到美股拉回影響，亞洲主要股市6日呈現漲跌互見，台股早盤一度下跌636點，再度測試月線支撐。展望台股後市，國泰投信總經理張雍川認為，AI商機強強滾，奠定台股多頭底氣，拉回反而是逢低承接的好機會，建議以AI題材為主軸，再搭配股另類資產，有助穩定投組波動及分散風險。

在科技類股在AI浪潮推升下，主要股市已累積顯著漲幅，估值處於相對高位，近期市場波動放大。張雍川進一步分析指出，近日台股震盪主要反映兩大因素：美國科技股擔憂、農曆過年的節前賣壓，評估市場對於美國科技股的擔憂衝擊反應過度，因為長期來看，AI需求及成長性相當明確，此外，長假的賣壓也宣洩差不多，拉回反而可以逢低、抱股過年，科技主題仍是今年的投資主軸，但也提醒投資人配置需要多元布局。

從資產配置角度來看，國泰投信董事長李偉正認為，國泰日本不動產連結的J-REITs，與全球股債連動性較低，能發揮分散風險的功能。目前日圓匯率仍在歷史低檔，未來若隨日本經濟政策回升，更有機會同步掌握資產增值與匯兌收益的雙重紅利。

而在台股市場部分，國泰投信ETF研究團隊指出，展望2026年台灣整體經濟表現，基本面仍維持向上格局，國發會提出今年GDP的基準預測為4.11%，優於主計總處先前預估的3.54%，再加上民間消費振興、公共支出擴大、民間投資成長等政策效益，有機會額外挹注0.45%經濟成長，進而將今年GDP目標上調至4.56%，在經濟成長動能強勁、企業獲利看升的背景下，台股長線樂觀，建議投資人不要揣測短線低點，應採取「定期定額」及「逢低加碼」方式持續配置，透過買進國泰永續高股息、國泰台灣科技龍頭等台股ETF，捕捉台灣經濟成長的豐富成果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 科技股 國泰
