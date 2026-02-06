零股族上車囉！00981A零股爆量171萬股 成交激增兩成居主動ETF之冠

主動統一台股增長ETF（00981A）6日股價下跌1.76%，收在17.82元，月線出現強勁支撐，零股成交量爆量171萬股，較前一交易日大幅暴增近兩成，居11檔主動式台股ETF之冠，顯示零股族把握回檔時機積極進場撿便宜。

據CMoney統計，00981A單日零股爆量171萬股，是主動ETF中唯一成交超過百萬股，其次為主動群益台灣強棒（00982A）的70萬股、日增5.52%；主動復華未來50（00991A）的59萬股、日減12.52%。

台股本周震盪加劇，零股交易是投資人的信心指標，00981A不但單日成交量和日增幅度居冠，且單周合計成交達603萬股，也是主動式ETF第一名，反映出投資人逢低承接的強勁買氣。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤表示，國際雲端業者資本支出穩定成長，台股AI供應鏈成長幅度大，且獲利持續成長，投資聚焦2026年產業成長趨勢，且新技術新規格發展初期，滲透率仍低的產業鏈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。