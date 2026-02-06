快訊

憲法法庭再判決違憲…蔡宗珍3大法官拒評議 再轟：5人判決不合法

「豆腐媽媽」替身墜樓畫面曝光 金鐘視帝怒轟民視劇組：沒預算就不要跳

輝達落腳北士科最後一哩路！權利金122億談妥 李四川曝最快這時簽約

零股族上車囉！00981A零股爆量171萬股 成交激增兩成居主動ETF之冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
11檔主動式台股ETF零股成交量一覽。（資料來源：CMoney，2026/2/6）
11檔主動式台股ETF零股成交量一覽。（資料來源：CMoney，2026/2/6）

主動統一台股增長ETF（00981A）6日股價下跌1.76%，收在17.82元，月線出現強勁支撐，零股成交量爆量171萬股，較前一交易日大幅暴增近兩成，居11檔主動式台股ETF之冠，顯示零股族把握回檔時機積極進場撿便宜。

據CMoney統計，00981A單日零股爆量171萬股，是主動ETF中唯一成交超過百萬股，其次為主動群益台灣強棒（00982A）的70萬股、日增5.52%；主動復華未來50（00991A）的59萬股、日減12.52%。

台股本周震盪加劇，零股交易是投資人的信心指標，00981A不但單日成交量和日增幅度居冠，且單周合計成交達603萬股，也是主動式ETF第一名，反映出投資人逢低承接的強勁買氣。

主動統一台股增長ETF經理人陳釧瑤表示，國際雲端業者資本支出穩定成長，台股AI供應鏈成長幅度大，且獲利持續成長，投資聚焦2026年產業成長趨勢，且新技術新規格發展初期，滲透率仍低的產業鏈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 ETF 零股
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

三大法人賣超台股192.26億元

台股周線止步連6紅翻黑！漲幅冠亞軍搶搭太空題材 跌幅榜指向這族群

投信護盤…台股下跌18點 三大法人賣超192億元

元月台股坐火箭！科技ETF績效狠甩大盤…股添樂：00947一個月狂噴25％

相關新聞

00919+00878+0056打造退休黃金組合！杉本試算甜甜價：0056目前很合理

面對2026年「超高齡社會」與通膨壓力，如何準備足夠的退休金已成為35至55歲壯年族群最焦慮的議題。財經YouTuber杉本近期發布影片，針對「退休金缺口」提出實戰級解決方案，他建議投資人應跳脫「消耗本金」的傳統思維，改採「高股息ETF聯盟隊」策略，利用群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）三檔標的組建月月配系統，目標在退休後不僅能支付開銷，還能將本金留給後代。

元月台股坐火箭！科技ETF績效狠甩大盤…股添樂：00947一個月狂噴25％

＊原文發文時間為2月4日 噴！噴！噴！元月台股就是一直噴！ 如果就連指數漲幅都像搭上火車，那科技股表現就是坐上火箭！ 今年才過1個月，不少科技ETF績效已經狠甩大盤，甚至交出大盤2倍

009816破發買就對了！小犬「戴著鋼盔往前衝」PO成交圖…買到9.96元

ETF破發該不該接？臉書粉專小犬的投資日誌今早貼出凱基台灣TOP 50（009816）實際成交畫面，直言「009816破發就是買，戴著鋼盔往前衝了」，多筆9字頭成交價格曝光後，留言區瞬間變成哀號與炫耀

存股換手 法人激推這檔含金高股息 ETF

下周三（2/11）就是馬年封關日了！隨著封關進入最後倒數，相較於科技類股在AI浪潮推升下，已累積顯著漲幅，估值處於相對高...

靠009817當日本包租公？小童：對於大資金投資人不錯、小資還是建議0050

日本是台灣人最愛去旅遊的國家之一，不只是有多元的美食、豐富的文化，還有這幾年相對便宜的匯率跟相近不遠的距離，這些都深深吸引著國人前去旅遊。而近幾年到日本置產也似乎成為了一種流行，不論是各種網紅或是身邊

台股續崩 資金轉進防禦性類股 這檔日股 ETF 逆勢走強再創高

台股6日持續遭遇亂流，受國際股市波動及獲利了結賣壓出籠影響，加權指數盤中一度大跌逾600點，先前的強勢族群成為殺盤重心。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。