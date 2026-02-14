大學生手握3萬想進股市⋯糾結台積電或0050？網勸別追高、先存錢

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。 路透
台積電台股護國神山，而市值型ETF 0050則以台積電為最大成分股，兩者股價變化息息相關。

一名Dcard網友以「台積電還是0050」發文請益，表示自己目前是大學生、靠打工存下3萬元閒錢，想開始投資，猶豫該定期定額買0050，或乾脆買16股台積電長抱，並詢問是否還有其他需要注意事項。貼文引發留言討論，有人給出直接選擇，也有人提醒小資金更該顧好現金流與風險承受度。

台積電（2330）是台股權值王、也是台灣最具代表性的科技龍頭，股價波動往往牽動大盤走勢；而0050則是追蹤台灣50指數的市值型ETF，持股以大型權值股為主，其中台積電長期為最大成分股，因此0050的表現與台積電高度連動。換句話說，買0050等於用一檔ETF打包台股前段班企業，同時也「含積量」不低；若改買台積電，則是把所有風險與報酬集中在單一公司，但上漲時也更有「純度」。

該網友詢問，「目前大學生有打工，手邊有3萬閒錢，該開始定期定額0050，還是買16股台積電放著呢？」對此留言區呈現兩種聲音。有人回覆「台積電」，認為本金不多就直接買龍頭最乾脆；也有人提到「0050含積量有點太高」，表示自己改買其他ETF分散，並補充「小白以0050開局最穩當」，認為先用市值型ETF建立投資習慣較安全。

不過也有網友從生活面勸退，直言原PO只有3萬閒錢、又還在打工階段，與其急著追高進場，不如先放數位帳戶活存或定存，避免市場回檔造成心理壓力「每晚睡不著覺」。另有人更直接提醒「留著吃飯吧」，怕小資金一旦虧損反而影響生活。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

主動式台股ETF規模創高、達1,739.29億元 九檔同創新高

投資新寵主動式台股ETF持續發熱，規模再度創高突破1,700億大關，來到1739.29億元。11檔中有9檔規模也同創新高...

內扣輸0050、009816照買？00935主打「創新科技」選股…網兩派戰翻：不如買正二

台股封關期間，投資人沒閒著，反而把時間拿來研究ETF。PTT股板近期討論焦點之一，就是野村臺灣新科技50（00935）。這檔主打創新科技選股邏輯、電子股高純度配置，也讓不少投資人拿來與元大台灣50（0

主動式台股 ETF 規模1,739億元創高 00982A 年化配息率10%、息利雙收

投資新寵主動式台股ETF持續發熱，規模再度創高突破1,700億元大關，來到1,739.29億元。11檔中有8檔規模同創新...

0052和0050漲幅領先是沾台積電（2330）的光！陳重銘：但都輸給護國神山

台積電（2330）的投資人開心了，從去年底的1550元漲到封關的1915元，1個多月漲幅高達23.5%！持有台積電的ETF當然也跟著開心，可是漲幅有比台積電更高嗎？ 看看富邦科技（0052）跟元

0056一年配1元跟老婆就生活無虞！施昇輝：真跌到1萬點以下可賣0050補貼生活

底氣 如果你的工作永遠不會被AI、機器人取代，你就有了工作的底氣。如果會被取代，那就必須具備不工作的底氣。 我在2003年被迫離開職場時，當時43歲，我的底氣是我有1000萬，還有一間已繳清房貸的

