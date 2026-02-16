月薪7.2萬抱54張高股息ETF！網幫憂「犧牲長期報酬」勸全改0050

快訊

投資標的選擇不易，一名Dcard網友以「2026年ETF投資建議」為題發文請益，表示自己是公職人員、月薪約7.2萬元，平時採不定期不定額投入ETF，目前持有0056共30張、00919共45張、0050共9張，想請網友建議是否需要調整配置。貼文曝光後，引來留言集中討論高股息ETF是否適合長期投資，以及是否應提高市值型ETF比重。

原PO持有的三檔ETF分屬不同投資取向，其中0050為台灣最具代表性的市值型ETF，追蹤台灣50指數、以大型權值股為主；0056與00919則屬高股息ETF，主打配息與現金流，近年因「存股領息」風潮而受不少投資人青睞，也常被視為退休族或保守型投資人的熱門選項。

原PO在文中並未透露年齡或投資目標，但從張數配置可看出高股息部位明顯較大，合計持有0056與00919共75張，遠高於0050的9張，引發部分網友認為資產配置過度偏向配息型商品，恐犧牲長期成長性。

留言中最常見的建議是「問，就是0050」，認為市值型ETF更適合長期累積資產；也有人直接點名「40歲以下可以不用0056」，暗示年輕族群應更重視資本利得而非配息。另有網友語氣更激烈，批評「買高股息真的可憐」，認為高股息並不等於高報酬。

此外，也有人走極端路線，建議「歐印正二、其他蛋雕」，主張以槓桿型ETF追求更高報酬。不過整體留言仍以「降低高股息比重、提高0050」的方向為主，反映Dcard投資板對市值型ETF長期報酬的偏好。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

