快訊

台中榮總爆無照廠商動刀重大進展！2醫師及1醫材商違反醫師法遭聲押

「豆腐媽媽」替身墜樓收病危通知！家屬怒開記者會

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

存股換手 法人激推這檔含金高股息 ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
農曆年後金融股上漲機率(資料來源：證交所，國泰投信整理)
農曆年後金融股上漲機率(資料來源：證交所，國泰投信整理)

下周三（2/11）就是馬年封關日了！隨著封關進入最後倒數，相較於科技類股在AI浪潮推升下，已累積顯著漲幅，估值處於相對高位，金融類股目前基期相對較低，且年後有望迎接落後補漲空間，觀察證交所編製的金融指數數據，金融類股封關後五天的上漲機率為90%，封關後10天、20天及60天的上漲機率皆為80%。國泰永續高股息（00878）具備約三成金融股，有望捕捉這波年後「金融開紅盤」效應，協助投資人在開春之際搶占獲利先機，且基金將在2月26日除息，投資人把握最後買進日前持續買進累積單位數，有望為資產搭建避風港，安心過新年。

國泰永續高股息（00878）基金經理人江宇騰表示，00878一舉為投資人打包「電、金、傳」三大產業商機，截止至2025年底，00878為全台受益人數最多的高股息型ETF，深受逾175萬投資人青睞的核心在於其「進可攻、退可守」的資產結構，觀察最新持股產業分布，AI相關電子產業占比超過四成，在科技多頭行情中也能參與上漲契機，同時，金融類股佔比約三成，可作為資金避風港，傳統產業則維持約一成權重，近期00878還有除息話題，除息日為2月26日，最後買進日為2月25日，近期台股波動放大之際，有興趣參與除息的投資人別錯過。

國泰永續高股息ETF（00878）基金經理人江宇騰指出，台股市場交投情緒轉趨謹慎，台股波動加劇，投資人多面臨「抱股過年」或「現金入袋」的兩難抉擇；需要留意的是，春節長假期間國際金融市場仍持續運行，無論是美國發布經濟數據、聯準會政策風向或海外科技龍頭的股價波動，皆可能影響年後台股開盤情勢。近期宣布收益分配期前公告的國泰永續高股息（00878），選股邏輯不僅重視企業獲利能力，也會考量企業的永續經營條件，不過份倚重單一產業，有望降低封關期間受國際市場動盪造成的波動風險；

國泰投信ETF研究團隊分析，展望2026年台灣整體經濟表現，基本面仍維持向上格局，國發會提出今年GDP的基準預測為4.11%，優於主計總處先前預估的3.54%，再加上民間消費振興、公共支出擴大、民間投資成長等政策效益，有機會額外挹注0.45%經濟成長，進而將今年GDP目標上調至4.56%，在經濟成長動能強勁、企業獲利看升的背景下，台股長線樂觀，建議投資人不要揣測短線低點，應採取「定期定額」及「逢低加碼」方式持續配置，透過買進00878，捕捉台灣經濟成長的豐富成果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 台股
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台股續崩 資金轉進防禦性類股 這檔日股 ETF 逆勢走強再創高

台股殺600點！00955逆勢衝15元新高…成資金最狂避風港

8個月狂賺40％！存股哥「股票質押+股息再投入」養大0050：股息價差全都要

封關前個股倒一排？網熱議回檔成因：丙種資金回收+美股拖累

相關新聞

00919+00878+0056打造退休黃金組合！杉本試算甜甜價：0056目前很合理

面對2026年「超高齡社會」與通膨壓力，如何準備足夠的退休金已成為35至55歲壯年族群最焦慮的議題。財經YouTuber杉本近期發布影片，針對「退休金缺口」提出實戰級解決方案，他建議投資人應跳脫「消耗本金」的傳統思維，改採「高股息ETF聯盟隊」策略，利用群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）三檔標的組建月月配系統，目標在退休後不僅能支付開銷，還能將本金留給後代。

元月台股坐火箭！科技ETF績效狠甩大盤…股添樂：00947一個月狂噴25％

＊原文發文時間為2月4日 噴！噴！噴！元月台股就是一直噴！ 如果就連指數漲幅都像搭上火車，那科技股表現就是坐上火箭！ 今年才過1個月，不少科技ETF績效已經狠甩大盤，甚至交出大盤2倍

009816破發買就對了！小犬「戴著鋼盔往前衝」PO成交圖…買到9.96元

ETF破發該不該接？臉書粉專小犬的投資日誌今早貼出凱基台灣TOP 50（009816）實際成交畫面，直言「009816破發就是買，戴著鋼盔往前衝了」，多筆9字頭成交價格曝光後，留言區瞬間變成哀號與炫耀

靠009817當日本包租公？小童：對於大資金投資人不錯、小資還是建議0050

日本是台灣人最愛去旅遊的國家之一，不只是有多元的美食、豐富的文化，還有這幾年相對便宜的匯率跟相近不遠的距離，這些都深深吸引著國人前去旅遊。而近幾年到日本置產也似乎成為了一種流行，不論是各種網紅或是身邊

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

台股今（6）日受到國際股市拖累，大盤開盤隨即遭遇重挫，截至上午9點32分，加權指數大跌546.56點，來到31,254.71點，跌幅達1.72%。在市場賣壓沈重之際，剛掛牌不久的市值型ETF凱基台灣T

存股換手 法人激推這檔含金高股息 ETF

下周三（2/11）就是馬年封關日了！隨著封關進入最後倒數，相較於科技類股在AI浪潮推升下，已累積顯著漲幅，估值處於相對高...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。