快訊

南投刑大前大隊長遭拔官 周刊爆料要求女警陪酒、穿辣一點

沈玉琳可以回家過年了！親口證實「胖8公斤」準備復工

經典賽／真的好想贏台灣…高永表難忘12強遭震撼教育想再對決一次

00919+00878+0056打造退休黃金組合！杉本試算甜甜價：0056目前很合理

聯合新聞網／ 杉本來了
面對2026年「超高齡社會」與通膨壓力，如何準備足夠的退休金已成為35至55歲壯年族群最焦慮的議題。中央社
面對2026年「超高齡社會」與通膨壓力，如何準備足夠的退休金已成為35至55歲壯年族群最焦慮的議題。中央社

面對2026年「超高齡社會」與通膨壓力，如何準備足夠的退休金已成為35至55歲壯年族群最焦慮的議題。財經YouTuber杉本近期發布影片，針對「退休金缺口」提出實戰級解決方案，他建議投資人應跳脫「消耗本金」的傳統思維，改採「高股息ETF聯盟隊」策略，利用群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）三檔標的組建月月配系統，目標在退休後不僅能支付開銷，還能將本金留給後代。

退休金缺口驚人：月花5萬活到90歲需1500萬

杉本引用行政院111年度家庭收支報告指出，35至54歲家庭每年約僅能存下30萬元。

若以65歲退休計算，若每月生活費需求為3萬元、活到85歲，總需720萬元；若想過上優渥生活，月領5萬元並活到90歲，則退休金總額高達1500萬元。杉本強調，面對長達20至25年的退休生活，「被動收入」的穩定性遠比本金多寡更重要。

00919、00878、0056：三強聯手打造「月月配」

杉本首推由國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）與群益台灣精選高息（00919）組成的「退休金聯盟隊」。

這三檔標的具備資產規模大（皆超過4000億元）、上市時間長、配息穩健三大特點。

更關鍵的是，這三檔ETF的除息月份剛好錯開：

00919：於3、6、9、12月除息。

00878：於2、5、8、11月除息。

0056：於1、4、7、10月除息。

透過三檔組合，投資人每月都能領到股息。杉本精算，若目標是「每月領1萬元」，總投資金額約需146.6萬元，整體組合殖利率高達8.36%。

若進一步提高至「每月領3萬元」，則分別需投入00919約133.8萬、00878約171萬以及0056約135萬，總金額約需439.8萬元。

避開二代健保陷阱：存股張數有眉角

存股族最怕被扣2.11%的二代健保補充保費。杉本特別提醒，只有「股利或盈餘所得（54C）」單次給付達2萬元才需扣費。

00919：因股利所得占比高達100%，建議持股不超過37張。

00878與0056：因配息來源多來自財產交易所得，避稅門檻較寬，分別可持有約105張與88張。

杉本提醒，配息來源會隨時間變動，投資人需持續追蹤各季公告。

進場時機評估：便宜、合理、昂貴價大公開

針對投資人最關心的買點，杉本以其建立的信心股率公式算出目前股價位階（以1月30日股價為準）：

00919：合理價為21.6元（目前23.4元偏高）。

00878：合理價為21元（目前22.8元偏高）。

0056：合理價為37.5元（目前37.5元正處於合理區間）。

最後，杉本提醒，即便高股息ETF續航力強，但若遇到大盤崩跌或企業獲利衰退，配息與股價仍會同步縮水，投資人切記不可全部「ALL IN」，應保留部分現金作為防禦。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0056元大高股息
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

00919+00878+0056打造退休黃金組合！杉本試算甜甜價：0056目前很合理

面對2026年「超高齡社會」與通膨壓力，如何準備足夠的退休金已成為35至55歲壯年族群最焦慮的議題。財經YouTuber杉本近期發布影片，針對「退休金缺口」提出實戰級解決方案，他建議投資人應跳脫「消耗本金」的傳統思維，改採「高股息ETF聯盟隊」策略，利用群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）三檔標的組建月月配系統，目標在退休後不僅能支付開銷，還能將本金留給後代。

元月台股坐火箭！科技ETF績效狠甩大盤…股添樂：00947一個月狂噴25％

＊原文發文時間為2月4日 噴！噴！噴！元月台股就是一直噴！ 如果就連指數漲幅都像搭上火車，那科技股表現就是坐上火箭！ 今年才過1個月，不少科技ETF績效已經狠甩大盤，甚至交出大盤2倍

009816破發買就對了！小犬「戴著鋼盔往前衝」PO成交圖…買到9.96元

ETF破發該不該接？臉書粉專小犬的投資日誌今早貼出凱基台灣TOP 50（009816）實際成交畫面，直言「009816破發就是買，戴著鋼盔往前衝了」，多筆9字頭成交價格曝光後，留言區瞬間變成哀號與炫耀

靠009817當日本包租公？小童：對於大資金投資人不錯、小資還是建議0050

日本是台灣人最愛去旅遊的國家之一，不只是有多元的美食、豐富的文化，還有這幾年相對便宜的匯率跟相近不遠的距離，這些都深深吸引著國人前去旅遊。而近幾年到日本置產也似乎成為了一種流行，不論是各種網紅或是身邊

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

台股今（6）日受到國際股市拖累，大盤開盤隨即遭遇重挫，截至上午9點32分，加權指數大跌546.56點，來到31,254.71點，跌幅達1.72%。在市場賣壓沈重之際，剛掛牌不久的市值型ETF凱基台灣T

台股續崩 資金轉進防禦性類股 這檔日股 ETF 逆勢走強再創高

台股6日持續遭遇亂流，受國際股市波動及獲利了結賣壓出籠影響，加權指數盤中一度大跌逾600點，先前的強勢族群成為殺盤重心。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。