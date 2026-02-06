00919+00878+0056打造退休黃金組合！杉本試算甜甜價：0056目前很合理

面對2026年「超高齡社會」與通膨壓力，如何準備足夠的退休金已成為35至55歲壯年族群最焦慮的議題。財經YouTuber杉本近期發布影片，針對「退休金缺口」提出實戰級解決方案，他建議投資人應跳脫「消耗本金」的傳統思維，改採「高股息ETF聯盟隊」策略，利用群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）三檔標的組建月月配系統，目標在退休後不僅能支付開銷，還能將本金留給後代。

退休金缺口驚人：月花5萬活到90歲需1500萬

杉本引用行政院111年度家庭收支報告指出，35至54歲家庭每年約僅能存下30萬元。

若以65歲退休計算，若每月生活費需求為3萬元、活到85歲，總需720萬元；若想過上優渥生活，月領5萬元並活到90歲，則退休金總額高達1500萬元。杉本強調，面對長達20至25年的退休生活，「被動收入」的穩定性遠比本金多寡更重要。

00919、00878、0056：三強聯手打造「月月配」

杉本首推由國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）與群益台灣精選高息（00919）組成的「退休金聯盟隊」。

這三檔標的具備資產規模大（皆超過4000億元）、上市時間長、配息穩健三大特點。

更關鍵的是，這三檔ETF的除息月份剛好錯開：

00919：於3、6、9、12月除息。 00878：於2、5、8、11月除息。 0056：於1、4、7、10月除息。

透過三檔組合，投資人每月都能領到股息。杉本精算，若目標是「每月領1萬元」，總投資金額約需146.6萬元，整體組合殖利率高達8.36%。

若進一步提高至「每月領3萬元」，則分別需投入00919約133.8萬、00878約171萬以及0056約135萬，總金額約需439.8萬元。

避開二代健保陷阱：存股張數有眉角

存股族最怕被扣2.11%的二代健保補充保費。杉本特別提醒，只有「股利或盈餘所得（54C）」單次給付達2萬元才需扣費。

00919：因股利所得占比高達100%，建議持股不超過37張。 00878與0056：因配息來源多來自財產交易所得，避稅門檻較寬，分別可持有約105張與88張。

杉本提醒，配息來源會隨時間變動，投資人需持續追蹤各季公告。

進場時機評估：便宜、合理、昂貴價大公開

針對投資人最關心的買點，杉本以其建立的信心股率公式算出目前股價位階（以1月30日股價為準）：

00919：合理價為21.6元（目前23.4元偏高）。 00878：合理價為21元（目前22.8元偏高）。 0056：合理價為37.5元（目前37.5元正處於合理區間）。

最後，杉本提醒，即便高股息ETF續航力強，但若遇到大盤崩跌或企業獲利衰退，配息與股價仍會同步縮水，投資人切記不可全部「ALL IN」，應保留部分現金作為防禦。

◎感謝 杉本來了 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。